Botafogo goleia o Bonsucesso em jogo-treino no Nilton Santos Elenco foi dividido em dois grupos para dia de atividades na casa alvinegra

O Botafogo realiza nesta quinta-feira (9) dois jogos-treino no Estádio Nilton Santos em reta final de preparação na intertemporada visando o retorno do calendário do futebol brasileiro. Na primeira atividade, a equipe comandada por Franclim Carvalho venceu o Bonsucesso pelo placar de 4 a 1.

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Os gols do Glorioso na partida foram marcados por Mateo Ponte, Kadir, Jordan Barrera e Lucas Emanuel. O elenco foi dividido em dois grupos, e o segundo jogará na parte da tarde contra o Sampaio Corrêa, novamente no Nilton Santos.

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A preparação para o segundo semestre começou no dia 22 de junho, no CT Lonier, após três semanas de férias devido à pausa para a Copa do Mundo. O plantel conta com jovens das categorias sub-17 (como Lucas Emanuel, autor de um dos gols) e sub-20.

Mateo Ponte fez um dos gols do Botafogo no jogo-treino (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo no Brasileirão

O próximo compromisso do Alvinegro será no dia 16 de julho, quando enfrenta o Santos, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e foi antecipada em razão da participação do Peixe nos playoffs da Copa Sul-Americana.

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Franclim Carvalho ainda não conta com o volante Danilo, que voltou da Copa e recebeu 10 dias de folga. O volante tem futuro incerto no clube, com chance alta de ser negociado para o futebol do exterior.



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