Gabriel Pec explica escolha pelo Cruzeiro e exalta estrutura O atacante foi anunciado no início da semana

O atacante Gabriel Pec foi apresentado oficialmente pelo Cruzeiro na tarde desta quinta-feira (9). Em sua primeira entrevista na Toca da Raposa II, ele destacou o carinho da torcida celeste e explicou a escolha pelo clube.

– Fico muito feliz de receber o carinho da torcida do Cruzeiro. Todos sabem que sou cria do Vasco, cresci ali. Sou grato, lá vivi muitos momentos. Mas agora optei pelo Cruzeiro porque apresentaram um grande projeção para mim e minha carreira – disse o jogador

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– Fiquei muito feliz quando cogitaram meu nome e a torcida invadiu meu Instagram. Todo jogador gosta desse carinho. O Cruzeiro com uma grande torcida, receber esse carinho de uma torcida tão grande. Me senti muita feliz. Pesou na minha escolha de vir para cá – comentou Gabriel Pec.

– Quando cheguei fiquei impressionado com a estrutura. Brinquei com minha família que tinha uma máquina que via o corpo todo. Isso ajuda a desenvolver. Ajudo ofensivamente, mas sei que o ponta tem que ajudar defensivamente. Espero mostrar isso dentro de campo – disse o atacante.

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Gabriel Pec com o uniforme do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Negociação do Cruzeiro por Gabriel Pec

Formado no Vasco da Gama, o atacante atuava há duas temporadas na MLS, no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Pela equipe, conquistou a liga e chegou a superar números de Messi.

A Raposa iniciou as negociações pela chegada de Gabriel Pec no início de junho. No dia 25, o Lance! adiantou que mesmo com a recusa norte-americana da primeira investida, o clube não havia desistido.

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Posteriormente, o Cruzeiro avançou nas negociações no dia 1 de julho e encaminhou a contratação. No fim da última semana, os mineiros ajustaram detalhes para fechar com o atacante.

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