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Botafogo prepara lançamento do uniforme II da Mizuno; saiba detalhes

Glorioso já lançou os uniformes I e III com a empresa japonesa

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 19:34
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Novo uniforme do Botafogo
Novo uniforme I do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

O Botafogo iniciou a produção para a divulgação do novo uniforme II (preto) do enxoval 2026-2027, em parceria com a empresa de materiais esportivos Mizuno. A nova camisa será lançada nas próximas semanas pela SAF, que trocou de fornecedora após três anos e meio com a Reebok.

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    Conforme apurou o Lance!, a temática será em cima da fundação do Club de Regatas Botafogo (1894), celebrado 132 anos no último dia 1º de julho. Participaram da campanha atletas dos elencos masculino e feminino do Glorioso. As informações iniciais são do jornalista Thiago Grachet e foram confirmadas pela reportagem.

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    Além disso, o tecido será um destaque da nova camisa. Será um material altamente tecnológico escolhido e desenvolvido 100% de forma interna pelo Departamento de Branding da SAF.

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    • A linha de uniformes 2026-2027 do Glorioso com a marca japonesa Mizuno foi intitulada "Eu Sou do Preto e Branco". A camisas I, a tradicional alvinegra, homenageia a fusão entre o Club de Regatas e o Botafogo Football Club, marco que deu origem ao atual Botafogo de Futebol e Regatas, em 1942.

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    Já a camisa III, em tom de branco natural, resgata as rigens do Botafogo Football Club, fundado no Largo dos Leões, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

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    Novo uniforme I do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)
    Novo uniforme I (Foto: Divulgação/Botafogo)
    Novo uniforme III do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)
    Novo uniforme III (Foto: Divulgação/Botafogo)
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