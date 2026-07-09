Botafogo prepara lançamento do uniforme II da Mizuno; saiba detalhes Glorioso já lançou os uniformes I e III com a empresa japonesa

O Botafogo iniciou a produção para a divulgação do novo uniforme II (preto) do enxoval 2026-2027, em parceria com a empresa de materiais esportivos Mizuno. A nova camisa será lançada nas próximas semanas pela SAF, que trocou de fornecedora após três anos e meio com a Reebok.

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Conforme apurou o Lance!, a temática será em cima da fundação do Club de Regatas Botafogo (1894), celebrado 132 anos no último dia 1º de julho. Participaram da campanha atletas dos elencos masculino e feminino do Glorioso. As informações iniciais são do jornalista Thiago Grachet e foram confirmadas pela reportagem.

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Além disso, o tecido será um destaque da nova camisa. Será um material altamente tecnológico escolhido e desenvolvido 100% de forma interna pelo Departamento de Branding da SAF.

Botafogo e Mizuno

A linha de uniformes 2026-2027 do Glorioso com a marca japonesa Mizuno foi intitulada "Eu Sou do Preto e Branco". A camisas I, a tradicional alvinegra, homenageia a fusão entre o Club de Regatas e o Botafogo Football Club, marco que deu origem ao atual Botafogo de Futebol e Regatas, em 1942.

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Já a camisa III, em tom de branco natural, resgata as rigens do Botafogo Football Club, fundado no Largo dos Leões, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

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Novo uniforme I (Foto: Divulgação/Botafogo)