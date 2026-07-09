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Botafogo homenageia Alex Telles em painel especial no Nilton Santos

Lateral-esquerdo é um dos grandes ídolos do Glorioso na história recente

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 15:13
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Alex Telles recebeu homenagem do Botafogo no Nilton Santos
Alex Telles em novo painel do Nilton Santos (Foto: Reprodução/Botafogo)

Um dos poucos remanescentes do mágico ano de 2024, temporada dos títulos do Brasileirão e da Libertadores, o lateral-esquerdo Alex Telles recebeu homenagem do Botafogo com um espaço especial no Estádio Nilton Santos. O capitão não escondeu a emoção antes da atividade desta quinta-feira (9).

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    Alex Telles teve sua imagem colocada em um painel ao lado de gigantes da história do Glorioso, destacando as campanhas de 1968, 1995 e 2024, anos das grandes conquistas. Seu recorte está com a mística do número 13, ao lado de Zagallo e Loco Abreu.

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    — Obrigado! Estar dos lados das lendas… não tenho o que falar. Só me dá mais alegrias. Obrigado! Obrigado mesmo. É o Glorioso" — disse o jogador.

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    • Alex Telles cobrando pênalti pelo Botafogo na decisão da Libertadores contra o Atlético-MG
    Alex Telles cobrando pênalti pelo Botafogo na decisão da Libertadores contra o Atlético-MG (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

    Ídolo do Botafogo

    Contratado no segundo semestre de 2024, quando acabara de deixar o Al-Nassr, da Arábia Saudita, Alex Telles ocupou rapidamente a vaga e o coração do torcedor alvinegro. Com a camisa 13, o lateral-esquerdo foi peça-chave naquele ano, tendo marcado um dos gols na final da Libertadores, na decisão com o Atlético-MG, no dia 30 de novembro.

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    Telles tem contrato com o Glorioso até o fim da temporada, com a SAF ainda sem ter conseguido avançar nas conversas por renovação. A tendência é que, com a retomada do calendário, as partes voltem a negociar.

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