Botafogo homenageia Alex Telles em painel especial no Nilton Santos Lateral-esquerdo é um dos grandes ídolos do Glorioso na história recente

Um dos poucos remanescentes do mágico ano de 2024, temporada dos títulos do Brasileirão e da Libertadores, o lateral-esquerdo Alex Telles recebeu homenagem do Botafogo com um espaço especial no Estádio Nilton Santos. O capitão não escondeu a emoção antes da atividade desta quinta-feira (9).

ENTRE OS MAIORES 🖤🤍



Ao lado de outras lendas da camisa 1️⃣3️⃣ do Glorioso, Alex Telles ganhou um lugar especial no hall de acesso ao campo do Estádio Nilton Santos.



A área está recebendo uma nova personalização com a identidade visual atual e será inaugurada na partida contra… pic.twitter.com/QN5uZAXhi0 — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 9, 2026

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Alex Telles teve sua imagem colocada em um painel ao lado de gigantes da história do Glorioso, destacando as campanhas de 1968, 1995 e 2024, anos das grandes conquistas. Seu recorte está com a mística do número 13, ao lado de Zagallo e Loco Abreu.

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— Obrigado! Estar dos lados das lendas… não tenho o que falar. Só me dá mais alegrias. Obrigado! Obrigado mesmo. É o Glorioso" — disse o jogador.

Alex Telles cobrando pênalti pelo Botafogo na decisão da Libertadores contra o Atlético-MG (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

Ídolo do Botafogo

Contratado no segundo semestre de 2024, quando acabara de deixar o Al-Nassr, da Arábia Saudita, Alex Telles ocupou rapidamente a vaga e o coração do torcedor alvinegro. Com a camisa 13, o lateral-esquerdo foi peça-chave naquele ano, tendo marcado um dos gols na final da Libertadores, na decisão com o Atlético-MG, no dia 30 de novembro.

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Telles tem contrato com o Glorioso até o fim da temporada, com a SAF ainda sem ter conseguido avançar nas conversas por renovação. A tendência é que, com a retomada do calendário, as partes voltem a negociar.

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