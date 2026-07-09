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Fluminense anuncia renovação com centroavante da Esquadrilha 07

Keven Samuel treina com os profissionais do Tricolor

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 17:56
Atualizado há 5 minutos
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Keven Samuel assina renovação de contrato com o Fluminense
Keven Samuel assina renovação de contrato com o Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

O Fluminense anunciou, nesta quinta-feira (9), a renovação de contrato do atacante Keven Samuel, de 19 anos. O Moleque de Xerém assinou novo vínculo no CT Carlos Castilho e agora tem contrato válido até dezembro de 2029.

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    Centroavante de origem, Keven é um dos destaques recentes das categorias de base tricolor e tem sido integrado ao elenco profissional. O jogador comemorou a permanência no clube e valorizou a trajetória construída em Xerém.

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    — Estou muito feliz de renovar com o Fluminense mais uma vez, até 2029. É um sonho de pequeno. Agora é trabalhar duro para conquistar bastante coisa. Desde muito novo, eu e minha família lutamos muito para chegar até aqui. Vou seguir trabalhando muito para conquistar grandes coisas por esse clube que é gigante — disse Keven Samuel.

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    • Nascido em Queimados, no Rio de Janeiro, Keven Samuel chegou ao Fluminense em 2021, quando tinha 14 anos. Desde então, passou a se destacar nas categorias de base pela capacidade de finalização. Em 2026, o atacante é o artilheiro do Sub-20 tricolor. Antes, foi o goleador do título brasileiro Sub-17, em 2024, ano em que também conquistou a Copa do Brasil Sub-17 com a chamada Esquadrilha 07.

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    A renovação acontece em um momento de forte disputa no setor ofensivo do Fluminense. O elenco de Luis Zubeldía conta com nomes como Hulk, Germán Cano, John Kennedy e Castillo, além de outros jovens da base que buscam espaço.

    O acordo foi celebrado pelos representantes da OTB Sports, empresa que agencia Keven Samuel, e pelo jovem, que internamente é considerado como uma peça mais do que importante para o futuro pelo clube. A ideia, nos próximos meses, é que Keven seja ainda mais aproveitado por Zubeldía e ganhe mais minutos dentro de campo.

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    Próximo jogo

    O Fluminense segue a programação de intertemporada e volta a campo no domingo (12), também no Maracanã, contra o Bahia, às 16h (de Brasília). Depois, o Tricolor retoma o calendário oficial contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

    Keven Samuel em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho
    Keven Samuel em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

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