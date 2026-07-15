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Lesionados do Vasco: Jair e Euder retornam; Matheus Carvalho segue fora

Cruz-Maltino tem dois jogadores importantes da equipe sub-20 com lesões

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 07:10
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Jair disputa a bola durante jogo-treino contra o Olaria
Jair durante jogo-treino contra o Olaria (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Com a retomada da temporada após a pausa para a Copa do Mundo, o Vasco ganhou reforços importantes no departamento médico. Os volantes Jair e Euder foram liberados e já treinam com o elenco principal. Em contrapartida, Matheus Carvalho continua em recuperação de uma lesão no joelho e ainda não tem previsão de retorno aos gramados.

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    Jair está oficialmente recuperado da grave lesão no joelho esquerdo que o afastou por um longo período. O volante voltou a trabalhar normalmente com o grupo e deve ser relacionado para a partida contra o Vitória, nesta quinta-feira (16), pelo Campeonato Brasileiro.

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    Jair conduz a bola no jogo-treino entre entre Vasco e Coritiba
    Jair conduz a bola no jogo-treino entre Vasco e Boavista (Foto: Matheus Lima/Vasco)

    Outra boa notícia é o retorno de Euder. O volante de 21 anos rompeu o Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho direito em outubro de 2025, quando defendia a equipe sub-20 do Vasco contra o América-MG, em Belo Horizonte. Recuperado, ele foi incorporado ao elenco principal e já participa de atividades no CT Moacyr Barbosa.

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    Na última terça-feira (14), Euder esteve em São Januário para acompanhar a classificação do Vasco à semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20, após a vitória sobre o Cruzeiro. O volante reencontrou antigos companheiros de base e assitiu ao jogo do setor social do estádio.

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    Já Matheus Carvalho permanece em tratamento. O meio-campista lesionou o joelho durante o aquecimento da primeira partida da final da Copa do Brasil de 2025, contra o Corinthians, e segue em recuperação. A expectativa interna é de que ele seja liberado apenas mais à frente na temporada.

    Outro jogador que avançou no processo de recuperação é Ramon Rique. Integrado recentemente ao elenco profissional, o meia continuará reforçando o sub-20 em algumas partidas para ganhar ritmo de jogo. Durante a pausa da Data Fifa, ele sofreu uma lesão no músculo adutor atuando pela categoria de base, diante do Bahia.

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    Já recuperado, Ramon recebeu autorização para atuar por cerca de 40 minutos e cumpriu essa carga justamente na vitória sobre o Cruzeiro, pelas quartas de final do Brasileiro Sub-20.

    Base do Vasco também tem baixas

    Se por um lado Ramon Rique voltou a atuar, a equipe sub-20 ganhou novas preocupações. O lateral Lócio deixou o campo durante a vitória sobre o Cruzeiro com um problema no tornozelo e será submetido a exames para avaliar a gravidade da lesão.

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    Outro desfalque é o atacante Bruno Lopes. O jovem, que vinha treinando com frequência entre os profissionais, está em recuperação de uma lesão na parte posterior da coxa e, por isso, ficou fora da partida contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. A expectativa é que ele retorne às atividades após concluir o tratamento no departamento médico da equipe profissional.

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