Lesionados do Vasco: Jair e Euder retornam; Matheus Carvalho segue fora
Cruz-Maltino tem dois jogadores importantes da equipe sub-20 com lesões
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Com a retomada da temporada após a pausa para a Copa do Mundo, o Vasco ganhou reforços importantes no departamento médico. Os volantes Jair e Euder foram liberados e já treinam com o elenco principal. Em contrapartida, Matheus Carvalho continua em recuperação de uma lesão no joelho e ainda não tem previsão de retorno aos gramados.
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Jair está oficialmente recuperado da grave lesão no joelho esquerdo que o afastou por um longo período. O volante voltou a trabalhar normalmente com o grupo e deve ser relacionado para a partida contra o Vitória, nesta quinta-feira (16), pelo Campeonato Brasileiro.
Outra boa notícia é o retorno de Euder. O volante de 21 anos rompeu o Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho direito em outubro de 2025, quando defendia a equipe sub-20 do Vasco contra o América-MG, em Belo Horizonte. Recuperado, ele foi incorporado ao elenco principal e já participa de atividades no CT Moacyr Barbosa.
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Na última terça-feira (14), Euder esteve em São Januário para acompanhar a classificação do Vasco à semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20, após a vitória sobre o Cruzeiro. O volante reencontrou antigos companheiros de base e assitiu ao jogo do setor social do estádio.
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Já Matheus Carvalho permanece em tratamento. O meio-campista lesionou o joelho durante o aquecimento da primeira partida da final da Copa do Brasil de 2025, contra o Corinthians, e segue em recuperação. A expectativa interna é de que ele seja liberado apenas mais à frente na temporada.
Outro jogador que avançou no processo de recuperação é Ramon Rique. Integrado recentemente ao elenco profissional, o meia continuará reforçando o sub-20 em algumas partidas para ganhar ritmo de jogo. Durante a pausa da Data Fifa, ele sofreu uma lesão no músculo adutor atuando pela categoria de base, diante do Bahia.
Já recuperado, Ramon recebeu autorização para atuar por cerca de 40 minutos e cumpriu essa carga justamente na vitória sobre o Cruzeiro, pelas quartas de final do Brasileiro Sub-20.
Base do Vasco também tem baixas
Se por um lado Ramon Rique voltou a atuar, a equipe sub-20 ganhou novas preocupações. O lateral Lócio deixou o campo durante a vitória sobre o Cruzeiro com um problema no tornozelo e será submetido a exames para avaliar a gravidade da lesão.
Outro desfalque é o atacante Bruno Lopes. O jovem, que vinha treinando com frequência entre os profissionais, está em recuperação de uma lesão na parte posterior da coxa e, por isso, ficou fora da partida contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. A expectativa é que ele retorne às atividades após concluir o tratamento no departamento médico da equipe profissional.
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