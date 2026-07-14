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Técnico Matheus Curopos celebra campanha do Vasco no Brasileiro sub-20

Treinador destacou também a evolução da equipe na temporada

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 19:23
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Matheus Curopos em durante entrevista
Matheus Curopos em durante entrevista (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Após a classificação do Vasco para a semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20, o técnico Matheus Curopos concedeu entrevista exclusiva ao Lance! e destacou os fatores que explicam a campanha da equipe. O treinador valorizou o apoio da torcida em São Januário, agradeceu a confiança da diretoria após a eliminação na Copinha e afirmou que o grupo está construindo uma trajetória histórica na competição.

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