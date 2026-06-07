Gols esperados (xG): o que é e como usar nas apostas

O xG, ou gols esperados, é uma forma de medir o perigo real de cada finalização. Pense assim: nem todo chute vale o mesmo.

Um arremate de frente para o gol, sem marcação, é muito mais perigoso do que um chute de longe no canto.

O xG transforma isso em número: quanto mais próximo de 1, maior a chance de gol. Um xG de 0,9 é quase um gol certo. Um xG de 0,05 é aquela tentativa difícil que raramente entra.

Neste artigo, mostramos como essa métrica funciona na prática e como usá-la para tomar decisões mais embasadas nas apostas esportivas.

O que são gols esperados (xG) e como funciona essa métrica?

Os gols esperados (xG) são métricas que avaliam a chance de conversão de uma jogada ou finalização durante a partida. Este cálculo considera a distância do chute ao gol, o ângulo, a presença ou não de marcadores e a forma que a bola chega ao atleta.

Por exemplo, uma troca de passes com finalização dentro da área pode ter xG de 0.7, o que equivale a 70% de chances de conversão.

Por outro lado, um chute a 5 passos da grande área e com marcadores à frente pode ter xG de 0.03, algo próximo de 3% de chance de a finalização abrir o placar da partida.

O valor da finalização fica entre 0 e 1 e sempre considera o contexto geral da jogada. No entanto, vale reforçar que os gols esperados podem ficar acima de 1.0 quando consideramos o total de xG por equipe.

Exemplo prático de xG em uma partida

Em uma partida entre Bayern e Hamburgo, na Bundesliga, os bávaros atacaram o tempo inteiro. Apesar das grandes chances, a equipe não abriu o marcador. Nisso, o mercado empate não tem aposta parece interessante, porque o xG pode ser 2.3 e o placar ser 0 a 0.

O mesmo vale se o Hamburgo finalizar de fora da área e marcar o gol. Neste último caso, o xG do azarão seria de 0.03, mas isso não se reflete no placar final.

⚽ xG mede a qualidade das finalizações criadas por um time: se o Bayern tem 2.3 xG e vence por 1 a 0, significa que criou chances suficientes para marcar cerca de 2 gols, mas converteu apenas um.

A importância do xG nas análises de futebol

O xG nas análises de futebol dá uma ideia da qualidade de finalizações, ainda que não contribua diretamente para refletir o placar da partida. Acima de tudo, notamos quais equipes se destacam ofensivamente ou defensivamente.

Quando realizamos apostas ao vivo e encontramos o xG na bet365, podemos tirar algumas conclusões da partida. Para explicar melhor, preparamos uma tabela que traz exemplos práticos dos gols esperados:

Métrica O que indica Como interpretar xG a favor Qualidade das chances criadas Mede força ofensiva xG contra Qualidade das chances cedidas Mede fragilidade defensiva Saldo de xG Diferença entre criação e concessão Mostra tendência de desempenho

Casas de apostas com gols esperados xG

A melhor casa de apostas com gols esperados xG é a bet365. Essa funcionalidade aparece nas partidas ao vivo e conta com xG atualizado lance a lance, entregando a média de oportunidades criadas para ambos os lados.

Já em outras casas de apostas, como Superbet, Novibet e KTO, a funcionalidade fica dentro do centro de estatísticas. Abaixo, nós vamos explicar como esse recurso pode ser encontrado e utilizado a seu favor!

1. bet365: a melhor casa de apostas com gols esperados (xG)

A bet365 é a melhor casa de apostas com gols esperados. Durante as apostas ao vivo, a casa de apostas traz um painel interativo que mostra as informações da partida. Lá, vemos a quantidade de gols, escanteios, cartões e, claro, o xG para ambos os lados.

Odds corretas no momento da publicação: 28/05/2026.

Essa plataforma oferece a experiência de usuário mais intuitiva, afinal temos os dados à disposição logo no primeiro acesso. Usamos o código de indicação bet365 e reparamos que o recurso fica à disposição apenas em ligas populares no Brasil e na Europa.

2. Superbet: a bet com xG e aposta grátis toda sexta

A Superbet tem aposta grátis toda sexta para os jogadores cadastrados com o código de bônus Superbet ou não. Esse valor costuma ser fixo em R$5, concedendo o prêmio em dinheiro real e é válido para todos os recursos da bet, inclusive o xG.

Para encontrar o xG, você deve entrar na partida e ir na aba "Dados". Lá, você encontra o xG de ambas as equipes com base nos últimos jogos da competição. Além disso, há informações sobre finalizações totais, chutes no gol e grandes chances criadas por partida.

3. Novibet: a central de dados mais completa

A Novibet tem a central de dados mais completa, mostrando a média de gols entre as equipes com base nas partidas disputadas entre ambas. Acaba que isso nos ajuda a entender como funcionam as odds da partida e vai além.

Nós falamos que vai além porque as informações falam sobre vitórias dilatadas, vitórias antes e depois do intervalo, e se ambas as equipes marcam ou não. Como ponto negativo, reparamos que essa plataforma está em português de Portugal.

4. KTO: site de apostas com média de gols esperados marcados e cedidos

Em partidas mais esperadas, nós podemos ver a média de gols esperados marcados e concedidos de cada equipe em uma tabela head-to-head (H2H). Essa tabela não é atualizada na partida, mas é intuitiva de conferir.

Usamos o código de indicação KTO e notamos que as apostas ao vivo não têm essa consulta. Então, apenas os palpites pré-jogo são válidos. Outro ponto importante, os números excluem outras competições. Se for um jogo da Libertadores, apenas a liga conta.

Passo a passo: como usar o xG nas apostas esportivas

Para usar o xG nas apostas esportivas, entre em uma casa de apostas e escolha uma partida, dando preferência às ligas populares, como Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e competições europeias. Abra a central de dados em seguida e pronto.

Com exceção da bet365, os gols esperados aparecem na central de dados nas principais bets dentro da aba de dados e/ou estatísticas. Abaixo, nós ensinamos como fazer uma consulta:

1 . Entre em um site de apostas que mostra o xG; 2 . Vá à página "Esportes" dentro da bet; 3 . Selecione um evento esportivo de alguma liga popular; 4 . Toque na opção de dados das equipes; 5 . Consulte a média de gols esperados pelos times.

Melhores mercados para apostar com o gols esperados xG

Os gols esperados xG podem ser combinados com mercados de apostas populares, como Ambas Marcam, Jogador a Marcar, Total de Gols e Primeira Equipe a Marcar. Abaixo, explicamos como cada um dos melhores mercados funciona!

Ambas Equipes Marcam

Se ambas as equipes têm média acima de 1.2 gols esperados por partida, o mercado em Ambas Equipes Marcam vale a pena. Neste palpite, a ideia é prever se as duas equipes balançam as redes ao menos uma vez por partida.

Em certas casas de apostas, como Superbet e KTO, há a possibilidade de ver a média de gols sofridos por cada equipe. Esse xG mostra a qualidade defensiva dos times e indica a propensão do green deste mercado.

Jogador a Marcar

A média de gols esperados é útil ao apostar em Jogador a Marcar. Se uma equipe não tem um centroavante nato, mas o xG é acima de 1.5, significa que esse mercado não vale tanto a pena. Isso porque as jogadas terminam com finalizações de pontas, meias e volantes.

Por outro lado, quando a equipe tem xG acima de 1.5 mais um goleador na temporada, o mercado de Jogador a Marcar passa a ter mais valor. Se quiser buscar odds maiores, as bets permitem Criar Aposta com Jogador a Marcar mais Ambas Marcam e Total de Gols.

Total de Gols

O mercado de gols oferece linhas para o jogo completo, primeiro ou segundo tempo e desempenho ofensivo das equipes. Nesse cenário, o xG ajuda a identificar partidas com tendência de muitos gols e melhores oportunidades de aposta.

Enquanto o Mais de 1.5 gols costuma ter odds menores, linhas como Mais de 3.5 oferecem cotações mais altas e retornos potencialmente maiores.

Primeira/Próxima Equipe a Marcar

O mercado Primeira/Próxima Equipe a Marcar conta com odds competitivas, embora as cotações costumem ficar maiores para a equipe visitante. Pelo que vimos nas casas de apostas com xG, as odds ficam entre 1.25 e 4.5, a depender da partida.

Especialmente na bet365, esse mercado ganha mais valor nas disputas ao vivo. Como explicamos anteriormente, esse site de apostas mostra o xG pelas finalizações em tempo real e ajuda a prever qual equipe está mais próxima do gol.

Dicas para usar gols esperados (xG) nas apostas

Os gols esperados (xG) nas apostas estão entre as principais estatísticas que podem ser consultadas. Mas mais do que isso, certas dicas práticas melhoram consideravelmente a experiência de apostar nos campeonatos nacionais e internacionais.

A variedade de mercados também atende diferentes estratégias de gestão de banca esportiva. A seguir, nós apresentamos 4 dicas com xG que queríamos ter descoberto antes de montar os nossos primeiros bilhetes de apostas nas bets!

Use o Criar Aposta a seu favor

A ferramenta Criar Aposta está disponível nas casas de apostas com xG e nos permite combinar dois ou mais mercados de um mesmo evento esportivo. Assim, podemos selecionar palpites como Ambas Marcam e Total de Gols em um único bilhete.

Opinião do Autor Davi Costa "Como as odds baseadas em xG não são as mais altas, usar o Criar Aposta e selecionar dois ou mais mercados melhora as cotações finais."

Consulte a plataforma Opta

A plataforma Opta é responsável por informar os dados de cada partida para as casas de apostas. O que poucas pessoas sabem é que é possível acessar a Opta gratuitamente e navegar entre as estatísticas de cada jogo passado. Lá, há o xG das equipes e até de jogadores.

Opinião do Autor Davi Costa "Eu uso a Opta para analisar estatísticas de partidas anteriores e validar tendências antes de apostar. Também consulto o xG dos jogadores para identificar quais atletas chegam com maior potencial de marcar nos próximos jogos."

Considere fazer apostas múltiplas

Equipes com média de xG acima de 1.5 costumam apresentar odds mais baixas em mercados como Ambas Marcam e Total de Gols. Ainda assim, é possível combinar seleções de partidas diferentes para multiplicar as cotações e aumentar o retorno potencial.

Opinião do Autor Davi Costa "A bet365, a Superbet e a Novibet contam com Múltiplas Aumentadas. Esse benefício aplica aumentos aos prêmios, chegando a 150% a depender da marca."

Lembre-se que o xG não garante resultados

O xG é uma métrica útil para identificar tendências ofensivas, mas não garante resultados em apostas. Fatores como eficiência nas finalizações, expulsões, estratégia tática e desempenho defensivo também influenciam diretamente o placar de uma partida.

Opinião do Autor Davi Costa "Eu já ganhei e perdi apostas com as métricas de gols esperados ao meu lado. Antes de apostar, tenha em mente que nada garante o green depois da aposta ser confirmada."

Vantagens e desvantagens de usar xG nas apostas

Ter estatísticas como xG nas apostas ajuda na hora de definir quais mercados apostar. Porém, esse dado exige uma interpretação além do normal. Abaixo, nós destacamos os prós e contras dos insights de gols esperados nas bets:

Vantagens do xG Contras ✅ Fácil de encontrar disponível. ❌ Passa a ideia de garantia. ✅ Explica o motivo de odds estarem baixas ou altas. ❌ Requer uma interpretação correta. ✅ Evita perdas desnecessárias em certos mercados. ✅ Disponível nas melhores bets.

Vale a pena usar gols esperados (xG) nas apostas?

Sim, vale a pena usar gols esperados (xG) nas apostas esportivas online. Porém, a estatística deve ser usada como ferramenta de análise, e nunca como muleta para apostas com valores irresponsáveis.

Hoje, as melhores casas de apostas com xG são bet365, Superbet, Novibet e KTO. O maior destaque é a bet365, que mostra o xG em tempo real durante as partidas ao vivo.

O ideal é combinar o xG com estatísticas como posse de bola, finalizações, desfalques e momento das equipes, além de manter uma gestão de banca equilibrada para reduzir riscos. Desta forma, a experiência tem tudo para ser positiva!

Perguntas frequentes sobre gols esperados (xG)

Tem alguma dúvida sobre o que é xG e como ele funciona na prática? Se sim, confira a seção de perguntas e respostas que a nossa equipe preparou!

O que é xG no futebol?

xG é uma métrica que calcula a probabilidade de uma finalização resultar em gol. O indicador considera fatores como distância, ângulo do chute, posicionamento defensivo e contexto da jogada para medir a qualidade das chances criadas.

O que significa xG nas apostas esportivas?

Nas apostas esportivas, o xG ajuda a analisar a qualidade ofensiva e defensiva das equipes. A métrica identifica tendências de desempenho, auxilia na leitura das odds e contribui para decisões mais estratégicas antes ou durante as partidas.

Qual a diferença entre xG e gols marcados?

O xG mede a qualidade das chances criadas, enquanto os gols marcados mostram apenas o resultado final. Um time pode ter xG alto e marcar poucos gols, caso desperdice oportunidades claras durante a partida.

Como saber o xG de um time antes de apostar?

O xG pode ser consultado nas centrais de estatísticas das casas de apostas e em plataformas de dados esportivos. Antes de apostar, vale analisar a média de gols esperados marcados e sofridos pelas equipes recentemente.

Posso usar xG ao vivo durante as partidas?

Sim, é possível usar xG ao vivo durante as partidas na bet365. Essa casa de apostas mostra os gols esperados com base nos lances em tempo real da partida.

Conteúdo publicitário. Aplicam-se os termos e condições da bet365. A bet365 está autorizada a operar no Brasil pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 07/02/2025. O jogo é destinado a maiores de 18 anos. A verificação da conta é obrigatória para depósitos, saques e utilização dos créditos de aposta. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse help.bet365.bet.br.