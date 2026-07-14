Artur Jorge explica chances a jogadores no Cruzeiro após amistosos Marquinhos, Chico da Costa e Wanderson ganharam minutos

Depois de realizar alguns testes no time do Cruzeiro no último domingo (12), na derrota por 3 a 1 para o Grêmio, o técnico Artur Jorge avaliou que terá um time titular novamente na partida contra o Internacional, pelo Brasileirão.

No Mané Garrincha, o português deu oportunidade a Marquinhos no 11 inicial. O camisa 7 disputa vaga com Keny Arroyo e Gabriel Pec no setor. Na lateral-direita, utilizou William e deu minutos a Fagner no segundo tempo.

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– Hoje não podemos falar de nenhum titular no Cruzeiro. Vamos ter um primeiro 11 titular contra o Internacional, aí sim. Sei perfeitamente que há titulares e suplentes, não serei hipócrita. Mas neste momento quero que todos se sintam em pé de igualdade para brigar por posições. Hoje, com jogos internos e públicos, vamos buscar soluções para jogadores que podem se desenvolver e potencializar a equipe também.

Artur Jorge dá entrevista coletiva após amistoso do Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Mudanças no amistoso do Cruzeiro

Enquanto Wanderson e Chico da Costa não entraram em campo contra o Defensor, no Independência, ganharam chances contra o Grêmio. Em entrevista coletiva, Artur Jorge explicou a mudança de todo o time na etapa final.

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– Acho que estamos fazendo uma análise extensa; devemos considerar o momento. No primeiro jogo vimos evolução. Essas partidas servem para isso, não para preparar a equipe como se fossem campeonatos ou mata-mata. Poderia comparar os jogos preparatórios e o período de treinamentos para avaliar nossa competição. Nos jogos, há desconforto quando não vencemos. Essas partidas devem ter alcance amplo para observar todos os jogadores. Por isso, aos 75 minutos, trocamos todos os dez atletas, para que todos joguem e não só avaliar o desempenho contra adversários, mas também dar minutos a quem treina e não atua. É importante dar intensidade à equipe como um todo, não apenas a 13 jogadores – analisou o treinador português sobre os amistosos de intertemporada.

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