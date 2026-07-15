Atlético terá desfalques no retorno do Brasileirão: veja os motivos Eduardo Domínguez não deve contar com quatro atletas para a volta

O Atlético entra na reta final de preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro. No entanto, para a primeira partida após a pausa da Copa do Mundo, contra o Bahia, o técnico Eduardo Domínguez já sabe que terá desfalques e não poderá contar com alguns jogadores.

O Atlético entra na reta final de preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro. No entanto, para a primeira partida após a pausa da Copa do Mundo, contra o Bahia, o técnico Eduardo Domínguez já sabe que terá desfalques e não poderá contar com alguns jogadores.

Dois atletas seguem em tratamento no departamento médico e ainda não têm previsão de retorno. Patrick se recupera de uma cirurgia realizada no início de abril para corrigir uma lesão ligamentar complexa no joelho direito. Já Índio está em recuperação de uma lesão nos ligamentos cruzado posterior e colateral medial do joelho.

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Quem também deve ficar fora da partida é Gustavo Scarpa. O meia deixou o departamento médico e iniciou o processo de transição física, realizando atividades no gramado acompanhado por um fisioterapeuta do clube, mas ainda separado do restante do elenco. Scarpa se recupera de uma artroscopia para retirada de um fragmento no joelho direito. Apesar da evolução, a expectativa é que ele ainda não esteja à disposição para o duelo contra o Bahia.

Outro desfalque certo é o zagueiro Ivan Román. O defensor recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Vasco, na última rodada antes da paralisação para a Copa do Mundo, e cumprirá suspensão automática no retorno do Brasileirão. Além da ausência por suspensão, o futuro de Ivan Román no Atlético segue indefinido. O estafe do jogador estaria insatisfeito com a pouca minutagem recebida desde sua chegada ao clube, e uma transferência por empréstimo é vista como uma possibilidade para a sequência da temporada.

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Ivan Roman treinamento (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Primeiros jogos do Atlético após o retorno

O Atlético volta a campo no dia 21 de julho, às 19h30, para enfrentar o Bahia, na Arena MRV, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno. Atualmente, o Galo ocupa a nona colocação, com 24 pontos, e busca iniciar a segunda metade da temporada em alta.

Na sequência, a equipe terá uma maratona de jogos entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Confira os primeiros compromissos do time após a pausa:

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Atlético x Bahia – 21/07 (terça-feira), às 19h30 – Arena MRV, em Belo Horizonte – 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras x Atlético – 26/07 (domingo), às 19h30 – Allianz Parque, em São Paulo – 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético x Juventude – 01/08 (sábado), às 21h30 – Arena MRV, em Belo Horizonte – oitavas de final (ida) da Copa do Brasil. Juventude x Atlético – 04/08 (terça-feira), às 19h30 – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul – oitavas de final (volta) da Copa do Brasil. Remo x Atlético – 08/08 (sábado), às 18h30 – Baenão, em Belém – 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sporting Cristal ou Bragantino x Atlético – data e horário a definir – semana do dia 10/08 – playoff das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Atlético x Grêmio – 15/08 (sábado), às 16h30 – Arena MRV, em Belo Horizonte – 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético x Sporting Cristal ou Bragantino – data e horário a definir – semana do dia 17/08 – oitavas de final da Copa Sul-Americana. Internacional x Atlético – 22/08 (sábado), às 18h30 – Beira-Rio, em Porto Alegre – 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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