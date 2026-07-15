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Quem desfalca o Cruzeiro na volta do Brasileirão? Veja lesionados e suspensos

A Raposa volta a jogar no dia 22, contra o Internacional

PorEduardo StatutiBelo Horioznte IMG)
15/07/2026 06:15
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Artur Jorge e Rodrigo Mira acompanham treinamento do Cruzeiro na Toca da Raposa II
Artur Jorge e Rodrigo Mira acompanham treinamento do Cruzeiro na Toca da Raposa II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Apesar do retorno do Brasileirão ainda nesta quinta-feira (16), o Cruzeiro voltará a jogar apenas no dia 22, quarta-feira, quando enfrentará o Internacional, no Beira-Rio, pela 19ª rodada. Lance! explica quem pode desfalcar o time nesse retorno.

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    • Baixas no Cruzeiro para o retorno do Brasileirão

    Para o duelo contra os gaúchos, o técnico Artur Jorge terá um desfalque importante no time titular. O volante Lucas Romero será baixa no confronto com os colorados por acúmulo de cartões amarelos. Ele foi punido contra Corinthians, Bahia e na partida contra o Fluminense.

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    Lucas Romero dando entrevista na Toca da Raposa II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Lucas Romero dando entrevista na Toca da Raposa II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Além do meio-campista, o Cruzeiro também não poderá contar com o goleiro Cássio, que se recupera de uma lesão no joelho. No último domingo, ele falou sobre a recuperação.

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    • – Esse tempo todo foi muito importante. Quando aconteceu, fiquei muito chateado. Mas toda situação temos que entender e aproveitar o momento de alguma forma. Sou uma pessoa muito positiva. Minha carreira sempre foi de muita luta e trabalho. Independentemente da dificuldade, tento compreender. Entendi que tinha que acontecer. Pouca gente sabe, essa lesão eu tenho desde 2023. Tinha o joelho rompido. Foi feito tratamento conservador, antes mesmo de chegar ao Cruzeiro. No Cruzeiro já tinha esse problema, o Dr. Sérgio consultou, fizemos procedimentos, não era algo que me atrapalhava tanto – disse o goleiro celeste.

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    Cássio dá entrevista no Mineirão
    Cássio dá entrevista no Mineirão (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

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    – Mas chegou um momento em que teve que ser operado, não havia o que fazer. Até para o prolongamento da minha carreira. Agora estarei com os dois joelhos novos. Será muito bom. No geral, a família está perto. Gosto de ter esse vínculo com o clube. Conheci muitas pessoas, aprendi mais sobre o clube. Foi muito bom. Quando eu retornar, voltarei mais forte, estarei mais próximo da família, dos filhos. Consegui fazer uma festa de aniversário, não lembro a última vez que consegui reunir todos – disse Cássio sobre a lesão.

    Confira a agenda do Cruzeiro após a Copa do Mundo

    1. 12 de julho, às 17h (de Brasília) - Cruzeiro x Grêmio - Mané Garrincha, Brasília-DF - Amistoso
    2. 22 de julho, às 21h30 (de Brasília) - Internacional x Cruzeiro - Beira-Rio, Porto Alegre-RS - Brasileirão
    3. 26 de julho, às 16h (de Brasília) - Cruzeiro x Botafogo - Mineirão, Belo Horizonte-MG - Brasileirão
    4. 30 de julho, às 21h30 (de Brasília) - Coritiba x Cruzeiro - Couto Pereira, Coritiba-PR - Brasileirão
    5. 2 de agosto, às 18h30 (de Brasília) - Chapecoense x Cruzeiro - Arena Condá, Chapecó-SC - Copa do Brasil
    6. 5 de agosto, às 19h (de Brasília) - Cruzeiro x Chapecoense - Mineirão, Belo Horizonte-MG - Copa do Brasil
    7. 9 de agosto, às 11h (de Brasília) - Cruzeiro x Mirassol - Mineirão, Belo Horizonte-MG - Brasileirão
    8. 12 de agosto, às 21h30 (de Brasília) - Cruzeiro x Flamengo - Mineirão, Belo Horizonte-MG - Libertadores
    9. 16 de agosto, às 19h30 (de Brasília) - Corinthians x Cruzeiro - Neo Química Arena, São Paulo-SP - Brasileirão
    10. 19 de agosto, às 18h (de Brasília) - Flamengo x Cruzeiro - Maracanã, Rio de Janeiro-RJ - Libertadores
    11. 22 de agosto, às 20h30 (de Brasília) - Cruzeiro x Flamengo - Mineirão, Belo Horizonte-MG - Brasileirão

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    Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.

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