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Futuro de Freytes no Fluminense ganha novo capítulo

Zagueiro é um dos candidatos a sair do clube nessa janela de transferências

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 05:00
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Freytes em ação pelo Fluminense contra o Nova Iguaçu
Freytes em ação pelo Fluminense contra o Nova Iguaçu (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Com o retorno de Thiago Silva ao Fluminense, a dupla de zaga titular ideal virou uma dúvida para a comissão técnica e para o torcedor. Quem jogou ao lado do Monstro na última passagem foi Freytes. Mas, agora o argentino tem a concorrência de Jemmes e vive futuro indefinido no Tricolor.

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    Esse futuro não é apenas dentro de campo. O Fluminense espera receber propostas pelo defensor nessa janela de transferências. No fim do ano passado, o Tricolor chegou a receber uma proposta de cinco milhões de euros do Bologna, mas recusou. O clube agora entende que o jogador se valorizou no mercado e espera algo em torno de oito milhões de euros.

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    Dentro das quatro linhas, Freytes ainda é o principal candidato a jogar ao lado de Thiago Silva, mas agora vê a concorrência de Jemmes como ameaça maior. O camisa 44 atuava pelo lado esquerdo no Mirassol.

    O argentino, no entanto, não se limita a jogar como zagueiro. Na verdade, segundo o próprio Zubeldía, Freytes é um lateral-esquerdo de origem.

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    • — Eu gostaria também de ver o Freytes do lado esquerdo. Quando um zagueiro pode jogar do lado esquerdo, você ganha altura na bola parada. Eu tenho que ver. É uma linda possibilidade que temos — disse o treinador em novembro do ano passado.

    Coincidência ou não, Freytes jogou na lateral esquerda após a entrada de Thiago Silva, contra o Bahia. É verdade que a partida era amistosa e quer dizer pouco sobre as verdadeiras intenções de Zubeldía, mas mostra, ao menos, que a possibilidade é considerada.

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    Nova função pode recuperar Freytes

    As críticas sobre Freytes, normalmente, são por conta do seu volume de erros na saída de bola. O jogador tem boa qualidade técnica e, por vezes, acaba se arriscando demais. Falta senso de perigo para um defensor.

    Por isso, está em um setor do campo onde pode ser mais ousado sem colocar sempre o time em perigo, aparece como boa solução. Além disso, as qualidades do argentino podem ser elevadas. Freytes se destaca pelos lançamentos, velocidade e força física — características importantes para um lateral mais defensivo e construtor.

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    O que vem por aí para o Fluminense?

    O amistoso contra o Bahia foi o segundo compromisso do Fluminense no Maracanã durante a intertemporada. O clube já havia vencido o Nova Iguaçu por 6 a 1 no primeiro jogo aberto ao público neste período de preparação, na quarta-feira (8). O Tricolor volta a campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, na sexta-feira (17), às 20h, também no Maracanã.

    Freytes na frente da torcida do Fluminense no MaracanãFreytes na frente da torcida do Fluminense no Maracanã.
    Freytes na frente da torcida do Fluminense no Maracanã (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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