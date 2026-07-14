Conmebol adota novas regras da Copa do Mundo, mas descarta 'Lei Vini Jr' As alterações entram em vigor com a retomada das competições sul-americanas e têm como principal objetivo reduzir o tempo de paralisação das partidas

A Conmebol confirmou nesta terça-feira (14) que passará a adotar as novas regras do futebol aprovadas pela International Football Association Board (IFAB) e utilizadas na Copa do Mundo de 2026. A principal exceção será a chamada "Lei Vini Jr", que prevê expulsão para jogadores que tapam a boca durante discussões em campo. A medida também foi descartada pela Uefa.

➡️ CBF se reunirá com clubes para adotar regras da Copa do Mundo

As alterações entram em vigor com a retomada das competições sul-americanas e têm como principal objetivo reduzir o tempo de paralisação das partidas. Na Copa do Mundo, onde as mudanças já estão em prática desde os amistosos preparatórios, os jogos tiveram média de 100 minutos, sendo cerca de 42 minutos consumidos por bolas paradas.

continua após a publicidade

A "Lei Vini Jr" foi criada após a repercussão de um episódio envolvendo o atacante brasileiro e Prestiani, do Benfica, em partida da Liga dos Campeões. Durante a Copa do Mundo, a regra foi aplicada em duas ocasiões. O paraguaio Almirón foi expulso na vitória por 1 a 0 sobre a Turquia, ainda na fase de grupos. Nas oitavas de final, o equatoriano Hincapié recebeu cartão vermelho na derrota por 2 a 0 para o México. Sem a adoção dessa regra, a Conmebol seguirá apenas com as demais alterações aprovadas pela IFAB.

Contagem para cobranças de lateral e tiro de meta

Uma das principais mudanças estabelece limite de cinco segundos para cobranças de lateral e tiro de meta quando o árbitro entender que há atraso deliberado.

continua após a publicidade

Nesses casos, o árbitro fará uma contagem visual com os dedos da mão. Se o lateral não for cobrado dentro do prazo, a posse será revertida ao adversário. No tiro de meta, a punição será a marcação de escanteio para a equipe rival.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Substituições terão prazo de 10 segundos

Outra alteração prevê que o jogador substituído terá dez segundos para deixar o campo após a placa ser levantada pelo quarto árbitro. Nos cinco segundos finais, o árbitro fará a contagem de forma visual.

continua após a publicidade

Caso o atleta demore além do permitido, o substituto precisará aguardar um minuto para entrar em campo. Durante esse período, a equipe ficará com um jogador a menos. A exceção vale para atletas lesionados que não tenham condições de deixar o gramado rapidamente.

Atendimento médico deixa equipe com um a menos

Os jogadores atendidos pela equipe médica também passarão a permanecer fora do campo por, no mínimo, um minuto antes de receber autorização para retornar. A medida busca reduzir interrupções utilizadas para retardar o reinício da partida.

continua após a publicidade

VAR amplia área de atuação

O protocolo do árbitro de vídeo também foi ampliado. Além das revisões de gol, pênalti, cartão vermelho direto e erro de identidade, o VAR poderá intervir em mais duas situações objetivas:

marcação incorreta de escanteio, desde que a correção possa ocorrer antes do reinício do jogo;

aplicação equivocada de um segundo cartão amarelo que resulte em expulsão.

Por serem lances objetivos, a comunicação poderá ser feita diretamente ao árbitro, sem necessidade de revisão no monitor.

Bola terá sensor

Outra novidade mantida pela Conmebol é a utilização da tecnologia presente na bola oficial da Copa do Mundo. O modelo conta com um sensor interno capaz de registrar dados de movimento e auxiliar a arbitragem em lances de toque de mão.

continua após a publicidade

O sistema funciona em conjunto com a tecnologia da linha do gol, que permanece conectada ao relógio do árbitro.

Miguel Almirón foi expulso em Túrquia x Paraguai pela Copa do Mundo por cobrir a boca, uma das regras no Mundial, mas não adotadas pela Conmebol (Foto: Reprodução CazéTV)

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.