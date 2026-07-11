Palmeiras manteve planejamento de mercado mesmo após vices para o Flamengo Lacunas foram identificadas pela diretoria ao longo da última temporada

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O Palmeiras não alterou o planejamento para a temporada nem a estratégia no mercado de transferências, mesmo após os dois vice-campeonatos para o Flamengo, entre eles o da Copa Libertadores, disputada em Lima.

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A decisão de apostar em jogadores mais experientes e capazes de contribuir de forma imediata foi consolidada ao longo de 2025, em conversas entre a comissão técnica e a diretoria. Após a ampla reformulação promovida no início do ano, Abel Ferreira entendeu que o elenco precisava apenas de ajustes pontuais em setores específicos do campo.

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O entendimento interno era de que a temporada havia sido positiva de forma geral, já que o Palmeiras disputou os dois principais títulos do calendário até os momentos decisivos, embora não tenha conquistado troféus. As eliminações em torneios de mata-mata, entre elas as derrotas para o Corinthians no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil, levaram o departamento de futebol a concluir que o elenco precisava de maior equilíbrio entre juventude e experiência.

Com isso, o Palmeiras foi ao mercado e contratou dois jogadores na primeira janela de transferências. Jhon Arias, antigo desejo da presidente Leila Pereira, já havia sido procurado pelo clube em outras oportunidades, como antes da disputa do Mundial de Clubes de 2025. Já Marlon Freitas foi visto como uma oportunidade de mercado para suprir a saída de Aníbal Moreno, negociado com o River Plate.

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Posteriormente, o Palmeiras identificou a necessidade de reforçar o sistema defensivo. Entre os fatores considerados pela comissão técnica estavam a evolução de Benedetti, ainda abaixo da expectativa para o atual estágio de desenvolvimento, o empréstimo de Micael ao futebol norte-americano e os problemas físicos enfrentados pelo setor ao longo da temporada.

Os alvos para a defesa seguiam o mesmo perfil definido anteriormente: jogadores adaptados ao futebol brasileiro e com condições de assumir a titularidade sem um longo período de adaptação. Nino, ex-Fluminense e atualmente no Zenit, era o principal alvo, mas as conversas com o clube russo não avançaram. Barboza, por sua vez, surgiu como uma oportunidade de mercado em razão da proximidade do fim de seu contrato com o Botafogo, válido até o encerramento da temporada.

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Para evitar uma disputa com outros clubes, o Palmeiras optou por antecipar a negociação e garantir a contratação do zagueiro para o segundo semestre, mesmo diante da possibilidade de assiná-lo sem custos quando estivesse livre no mercado.

Barboza foi a única movimentação do Palmeiras no mercado até o momento para o segundo semstre de temporada (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Próximos passos do Palmeiras no mercado

O Palmeiras entende ter elenco pronto para o restante da temporada e avalia apenas uma movimentação nesta janela de transferências: a contratação do volante Danilo, do Botafogo, plano A da diretoria e pedido do técnico Abel Ferreira.

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Ainda antes da pausa para a Copa do Mundo, o Palmeiras apresentou uma oferta de 20 milhões de euros por Danilo, além da possibilidade de incluir o zagueiro Naves na negociação. Até o momento, o clube paulista não recebeu uma resposta do Botafogo, que ainda aguarda propostas de equipes do futebol europeu pelo jogador.

Danilo é o único alvo do Palmeiras nesta janela. A diretoria não avalia, neste momento, outras contratações, seja para o meio-campo ou para os demais setores do elenco.

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