Como a Copa do Mundo pode mudar o papel de Bobadilla no São Paulo? Bobadilla voltou ao Brasil e já se apresentou no SuperCT

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Damián Bobadilla está de volta ao São Paulo após defender o Paraguai na Copa do Mundo. O volante se reapresentou no SuperCT nesta segunda-feira e retorna ao elenco de Dorival Júnior com mais rodagem depois da campanha da seleção paraguaia no torneio. O São Paulo tratava a Copa como uma forma de expor e aumentar a valorização de Bobadilla.

A tendência é que Bobadilla ganhe ainda mais importância no segundo semestre. Desde que assumiu o comando do Tricolor, Dorival tem testado diferentes formações no meio-campo, e o paraguaio aparece como uma peça capaz de cumprir mais de uma função.

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Além de formar uma dupla de volantes ao lado de Marcos Antônio, também pode atuar em um tripé pelo lado esquerdo, fechando por dentro e dando liberdade para as subidas de Wendell. Isso está previsto nos planos de Dorival para a sequência.

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Como foram os números de Bobadilla na Copa do Mundo?

Bobadilla teve uma Copa do Mundo com números regulares pelo Paraguai. Na estreia, começou como titular contra os Estados Unidos, mas viveu uma atuação complicada, com um gol contra e dificuldades nos duelos individuais. Na segunda rodada, entrou no intervalo da vitória sobre a Turquia e mostrou evolução, com dois desarmes, duas bolas recuperadas e 75% de aproveitamento nos confrontos.

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Bobadilla briga por titularidade no Paraguai na Copa. (Foto: Reprodução/Instagram/@damibobadilla_8)

Diante da Austrália, participou apenas dos minutos finais. Já nas oitavas de final, contra a Alemanha, fez sua melhor atuação no torneio. Titular durante 99 minutos, terminou a partida com quatro desarmes, três interceptações, três bolas recuperadas e 67% de eficiência nos duelos, ajudando o Paraguai a garantir a classificação nos pênaltis. No último jogo, contra a França, Bobadilla não entrou em campo.