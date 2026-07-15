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Como a Copa do Mundo pode mudar o papel de Bobadilla no São Paulo?

Bobadilla voltou ao Brasil e já se apresentou no SuperCT

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
15/07/2026 06:31
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Bobadilla briga por titularidade no Paraguai no Mundial
Bobadilla briga por titularidade no Paraguai no Mundial. (Foto: Reprodução/Instagram/@damibobadilla_8)

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Damián Bobadilla está de volta ao São Paulo após defender o Paraguai na Copa do Mundo. O volante se reapresentou no SuperCT nesta segunda-feira e retorna ao elenco de Dorival Júnior com mais rodagem depois da campanha da seleção paraguaia no torneio. O São Paulo tratava a Copa como uma forma de expor e aumentar a valorização de Bobadilla.

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    • A tendência é que Bobadilla ganhe ainda mais importância no segundo semestre. Desde que assumiu o comando do Tricolor, Dorival tem testado diferentes formações no meio-campo, e o paraguaio aparece como uma peça capaz de cumprir mais de uma função.

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    Além de formar uma dupla de volantes ao lado de Marcos Antônio, também pode atuar em um tripé pelo lado esquerdo, fechando por dentro e dando liberdade para as subidas de Wendell. Isso está previsto nos planos de Dorival para a sequência.

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    • Bobadilla teve uma Copa do Mundo com números regulares pelo Paraguai. Na estreia, começou como titular contra os Estados Unidos, mas viveu uma atuação complicada, com um gol contra e dificuldades nos duelos individuais. Na segunda rodada, entrou no intervalo da vitória sobre a Turquia e mostrou evolução, com dois desarmes, duas bolas recuperadas e 75% de aproveitamento nos confrontos.

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    Bobadilla briga por titularidade no Paraguai na Copa
    Bobadilla briga por titularidade no Paraguai na Copa. (Foto: Reprodução/Instagram/@damibobadilla_8)

    Diante da Austrália, participou apenas dos minutos finais. Já nas oitavas de final, contra a Alemanha, fez sua melhor atuação no torneio. Titular durante 99 minutos, terminou a partida com quatro desarmes, três interceptações, três bolas recuperadas e 67% de eficiência nos duelos, ajudando o Paraguai a garantir a classificação nos pênaltis. No último jogo, contra a França, Bobadilla não entrou em campo.

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