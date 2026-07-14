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Cássio exalta boa fase de Otávio no Cruzeiro: 'Tem colhido os frutos'

O arqueiro destacou a ascensão do jovem arqueiro

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
14/07/2026 19:45
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Cássio e Otávio em treinamento na Toca II
Cássio e Otávio em treinamento na Toca II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Enquanto Cássio se recupera de uma lesão multiligamentar no joelho, o goleiro Otávio assumiu a titularidade na meta do Cruzeiro. Em evento realizado no último domingo (12), o camisa 1 destacou a fase do arqueiro celeste.

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    • – Estou muito feliz pelo Otávio, por estar jogando bem. Prosperidade na vida é isso, ficar contente pelos amigos, pela evolução e as coisas boas que acontecem com os outros. Sou um cara que pensa assim, sou motivo – comentou o goleiro.

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    – Ele é um garoto que sempre trabalhou, foi muito dedicado. Tem colhido os frutos. O Cruzeiro sempre teve bons goleiros na base, que se destacaram. O Otávio é um garoto com grande potencial e vai ajudar muito o Cruzeiro – destacou Cássio.

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    • Recuperação de lesão de Cássio no Cruzeiro

    Em recuperação de lesão multiligamentar no joelho, o goleiro Cássio, do Cruzeiro, falou, neste domingo (12), antes de evento no Mineirão, que tem a lesão desde 2023.

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    – Esse tempo todo foi muito importante. Quando aconteceu, fiquei muito chateado. Mas toda situação devemos entender e aproveitar o momento de alguma forma. Sou uma pessoa muito positiva. Minha carreira sempre foi de muita luta e trabalho. Independentemente da dificuldade, tento compreender. Entendi que tinha que acontecer. Pouca gente sabe, essa lesão eu tenho desde 2023. Tinha o joelho rompido. Foi feito tratamento conservador, antes mesmo de chegar ao Cruzeiro. No Cruzeiro já tinha esse problema, o Dr. Sérgio consultou, fizemos procedimentos, não era algo que me atrapalhava tanto – disse o goleiro celeste.

    Cássio dá entrevista no Mineirão
    Cássio destacou a fase de Otávio (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

    – Mas chegou um momento em que teve que ser operado, não havia o que fazer. Até para o prolongamento da minha carreira. Agora estarei com os dois joelhos novos. Será muito bom. No geral, a família está perto. Gosto de ter esse vínculo com o clube. Conheci muitas pessoas, aprendi mais sobre o clube. Foi muito bom. Quando eu retornar, voltarei mais forte, estarei mais próximo da família, dos filhos. Consegui fazer uma festa de aniversário, não lembro a última vez que consegui reunir todos – disse Cássio sobre a lesão.

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