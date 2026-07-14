CBF detalha planejamento para próximas Copas do Mundo em reunião com federações
Entidade apresenta plano para disputa das Copas Feminina e Masculina
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou nesta terça-feira (14), durante reunião com vice-presidentes da entidade e presidentes das federações estaduais, o planejamento da Seleção Brasileira para os ciclos das Copas do Mundo de 2027 e 2030.
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No encontro, a diretoria também fez um balanço do primeiro ano da atual gestão, abordando mudanças estruturais, o trabalho nas categorias de base, a preparação da Seleção Masculina para o último Mundial e o cronograma da Seleção Feminina para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil.
O presidente da CBF, Samir Xaud, afirmou que o foco da entidade já está voltado para os próximos ciclos, após a eliminação da Seleção Masculina na Copa do Mundo.
— Claro que esperávamos um resultado mais positivo (na Copa do Mundo Masculina), mas é importante mostrar tudo o que está acontecendo: o trabalho que vem sendo realizado na base, com integração entre as categorias, tanto no masculino como no feminino. Então, o trabalho não para, é contínuo. Viramos uma página e agora voltamos o foco para o Mundial Feminino, além do ciclo para 2030 — disse Xaud em nota divulgada pela entidade.
A reunião teve como objetivo apresentar aos dirigentes das federações o trabalho desenvolvido pela atual gestão. Para isso, a CBF contou com a participação do coordenador executivo das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, e do técnico da Seleção Feminina, Arthur Elias.
Rodrigo Caetano apresentou um balanço da preparação da Seleção desde a chegada do técnico Carlo Ancelotti. Segundo a CBF, o planejamento incluiu amistosos contra adversários de diferentes estilos de jogo e destacou a integração entre as categorias de base e a equipe principal.
Dos 26 jogadores convocados para a última Copa do Mundo, 23 passaram pelas seleções de base. A entidade também informou que ampliou o número de partidas das categorias inferiores durante a atual gestão. Para o ciclo até 2030, a CBF estabeleceu como metas a conquista da Copa América de 2028 e das Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial.
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Planejamento da Seleção Feminina
Na Seleção Feminina, Arthur Elias apresentou o planejamento para a Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil. O cronograma prevê quatro Datas Fifa entre outubro de 2026 e abril de 2027, com amistosos contra seleções de alto nível. Um dos confrontos já definidos será diante do Japão, enquanto outros adversários ainda serão confirmados.
O planejamento também prevê convocação do elenco em maio de 2027, período de treinamentos na Granja Comary entre os dias 1º e 12 de junho, um amistoso em 13 de junho, chegada ao centro de treinamento da competição no dia 14 e estreia prevista para 24 de junho, em datas que ainda dependem de confirmação oficial.
Outras mudanças
Além das seleções, a reunião abordou mudanças na estrutura da arbitragem. O diretor da área, Netto Góes, apresentou a organização da nova Diretoria de Arbitragem, baseada em governança, transparência, tecnologia, formação e fortalecimento internacional. Durante o encontro, também foi apresentado aos presidentes das federações o novo presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Sandro Meira Ricci.
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