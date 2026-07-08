Botafogo faz dois jogos-treino antes da volta ao Brasileirão Equipe de Franclim Carvalho enfrenta Bonsucesso e Sampaio Corrêa nesta quinta-feira (9)

O Botafogo entra na reta final da intertemporada com duas atividades importantes antes da retomada do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (9), o Glorioso recebe Bonsucesso e Sampaio Corrêa no Estádio Nilton Santos para a realização de dois jogos-treino.

A comissão técnica comandada por Franclim Carvalho dividirá o elenco em dois grupos, que disputarão as atividades em períodos diferentes ao longo do dia. A programação faz parte da preparação para o retorno oficial da equipe às competições.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo encaminha acerto com goleiro e zagueiro para o segundo semestre

O próximo compromisso do Alvinegro será no dia 16 de julho, quando enfrenta o Santos, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e foi antecipada em razão da participação do Peixe nos playoffs da Copa Sul-Americana.

Além da programação em campo, o clube informou que o volante Danilo Santos recebeu 10 dias de recesso após sua participação na Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Danilo Santos em Brasil x Haiti (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Com 12ª colocação no Brasileirão, o Glorioso terá uma sequência importante de jogos nas próximas semanas. A CBF já detalhou a tabela do clube até a 24ª rodada.

continua após a publicidade

Próximos jogos do Botafogo: