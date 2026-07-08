Botafogo faz dois jogos-treino antes da volta ao Brasileirão
Equipe de Franclim Carvalho enfrenta Bonsucesso e Sampaio Corrêa nesta quinta-feira (9)
O Botafogo entra na reta final da intertemporada com duas atividades importantes antes da retomada do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (9), o Glorioso recebe Bonsucesso e Sampaio Corrêa no Estádio Nilton Santos para a realização de dois jogos-treino.
A comissão técnica comandada por Franclim Carvalho dividirá o elenco em dois grupos, que disputarão as atividades em períodos diferentes ao longo do dia. A programação faz parte da preparação para o retorno oficial da equipe às competições.
➡️ Botafogo encaminha acerto com goleiro e zagueiro para o segundo semestre
O próximo compromisso do Alvinegro será no dia 16 de julho, quando enfrenta o Santos, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e foi antecipada em razão da participação do Peixe nos playoffs da Copa Sul-Americana.
Além da programação em campo, o clube informou que o volante Danilo Santos recebeu 10 dias de recesso após sua participação na Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos.
🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Com 12ª colocação no Brasileirão, o Glorioso terá uma sequência importante de jogos nas próximas semanas. A CBF já detalhou a tabela do clube até a 24ª rodada.
Próximos jogos do Botafogo:
- 16/7 (quinta-feira), às 19h30 – Botafogo x Santos (19ª rodada)
- 23/7 (quinta-feira), às 19h30 – Botafogo x Vitória (4ª rodada)
- 26/7 (domingo), às 16h – Cruzeiro x Botafogo (20ª rodada)
- 29/7 – Botafogo x Grêmio (21ª rodada, horário a definir)
- 8/8 (sábado), às 21h – Botafogo x Fluminense (22ª rodada)
- 16/8 (domingo), às 18h30 – Vitória x Botafogo (23ª rodada)
- 24/8 (segunda-feira), às 20h – Botafogo x Athletico-PR (24ª rodada)
Tudo sobre
Botafogo
Veja a agenda do Botafogo para a volta do calendário após a Copa do MundoHá 7 horas
Botafogo
Botafogo encaminha acerto com goleiro e zagueiro para o segundo semestreHá 22 horas
Futebol Nacional
Troca entre Botafogo e São Paulo por Newton e Ferraresi entra na reta finalHá 1 dia
Botafogo
Fifa retira transfer ban do Botafogo por dívida na contratação de ArturHá 4 dias
Botafogo
John Textor e a nova tentativa frustrada no Botafogo com Kia JoorabchianHá 5 dias
Botafogo
Botafogo recebe aporte milionário da GDA Luma e paga dívidas da SAFHá 5 dias
Mais LANCE!