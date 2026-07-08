logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Botafogo faz dois jogos-treino antes da volta ao Brasileirão

Equipe de Franclim Carvalho enfrenta Bonsucesso e Sampaio Corrêa nesta quinta-feira (9)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 11:40
Favorite o Lance! no Google
Alex Telles em treino do Botafogo no CT Lonier
Alex Telles em treino do Botafogo no CT Lonier (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo entra na reta final da intertemporada com duas atividades importantes antes da retomada do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (9), o Glorioso recebe Bonsucesso e Sampaio Corrêa no Estádio Nilton Santos para a realização de dois jogos-treino.

  • Goleiro Warleson deve se juntar ao elenco do Botafogo

    Botafogo encaminha acerto com goleiro e zagueiro para o segundo semestre

    Botafogo
    Há 22 horas
  • Gabriel de Alba é o empresário que assinou contrato vinculante com a SAF Botafogo

    Botafogo recebe aporte milionário da GDA Luma e paga dívidas da SAF

    Botafogo
    Há 5 dias
  • John Textor trava nova batalha societária no Botafogo

    John Textor e a nova tentativa frustrada no Botafogo com Kia Joorabchian

    Botafogo
    Há 5 dias

    • A comissão técnica comandada por Franclim Carvalho dividirá o elenco em dois grupos, que disputarão as atividades em períodos diferentes ao longo do dia. A programação faz parte da preparação para o retorno oficial da equipe às competições.

    continua após a publicidade

    ➡️ Botafogo encaminha acerto com goleiro e zagueiro para o segundo semestre

    O próximo compromisso do Alvinegro será no dia 16 de julho, quando enfrenta o Santos, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e foi antecipada em razão da participação do Peixe nos playoffs da Copa Sul-Americana.

    Além da programação em campo, o clube informou que o volante Danilo Santos recebeu 10 dias de recesso após sua participação na Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos.

    continua após a publicidade
  • Sérvio Novak Djokovic devolve de backhand em treino em Wimbledon

    Djokovic ironiza partida de Lionel Messi na Copa do Mundo

    Tênis
    Há 40 minutos
  • Endrick atua pelo Real Madrid desde 2024 (Foto: Divulgação)

    'Estaremos juntos outra vez': Endrick se manifesta após eliminação do Brasil

    Copa do Mundo 2026
    Há 49 minutos
  • Memphis Depay olhando para frente em jogo da Holanda

    Memphis quebra o silêncio após eliminação da Holanda: 'Devastado'

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
    • Danilo Santos em Brasil x Haiti
    Danilo Santos em Brasil x Haiti (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Com 12ª colocação no Brasileirão, o Glorioso terá uma sequência importante de jogos nas próximas semanas. A CBF já detalhou a tabela do clube até a 24ª rodada.

    continua após a publicidade

    Próximos jogos do Botafogo:

    • 16/7 (quinta-feira), às 19h30 – Botafogo x Santos (19ª rodada)
    • 23/7 (quinta-feira), às 19h30 – Botafogo x Vitória (4ª rodada)
    • 26/7 (domingo), às 16h – Cruzeiro x Botafogo (20ª rodada)
    • 29/7 – Botafogo x Grêmio (21ª rodada, horário a definir)
    • 8/8 (sábado), às 21h – Botafogo x Fluminense (22ª rodada)
    • 16/8 (domingo), às 18h30 – Vitória x Botafogo (23ª rodada)
    • 24/8 (segunda-feira), às 20h – Botafogo x Athletico-PR (24ª rodada)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Botafogo em treino no CT Lonier

    Botafogo

    Veja a agenda do Botafogo para a volta do calendário após a Copa do Mundo

    Há 7 horas
    Goleiro Warleson deve se juntar ao elenco do Botafogo

    Botafogo

    Botafogo encaminha acerto com goleiro e zagueiro para o segundo semestre

    Há 22 horas
    Newton com a camisa do Botafogo

    Futebol Nacional

    Troca entre Botafogo e São Paulo por Newton e Ferraresi entra na reta final

    Há 1 dia
    Artur comemora gol pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

    Botafogo

    Fifa retira transfer ban do Botafogo por dívida na contratação de Artur

    Há 4 dias
    John Textor trava nova batalha societária no Botafogo

    Botafogo

    John Textor e a nova tentativa frustrada no Botafogo com Kia Joorabchian

    Há 5 dias
    Gabriel de Alba é o empresário que assinou contrato vinculante com a SAF Botafogo

    Botafogo

    Botafogo recebe aporte milionário da GDA Luma e paga dívidas da SAF

    Há 5 dias
    Mais LANCE!
    Paquetá disputa a bola de cabeça na vitória do Brasil sobre o Japão

    Ex-Botafogo se oferece para treinar Japão após derrota para o Brasil na Copa: 'Me testem'

    Jogadores do Uruguai, de camisa azul, deixam o gramado cabisbaixos após o empate com Cabo Verde na Copa do Mundo

    Ídolo do Botafogo é favorito para assumir como técnico do Uruguai após a Copa

    John Textor vive momento de incerteza na SAF do Botafogo

    Assembleia destitui John Textor do conselho da SAF do Botafogo

    Botafogo em treino no CT Lonier

    Botafogo segue intertemporada após definições e trabalha visando mercado

    Victor Sá após receber prêmio atuando pelo Krasnodar

    São Paulo anuncia contratação do atacante Victor Sá

    Fernando Seabra sentado no banco de reservas na partida entre Coritiba e Flamengo, no Maracanã

    Franclim Carvalho fica para trás, e Vasco define novo alvo para treinador

    Copa do Brasil Feminina vai às quartas de final (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    CBF detalha datas e horários das oitavas da Copa do Brasil Feminina

    Jordan Barrera comemorando gol pelo Botafogo

    Botafogo sofre novo transfer ban, desta vez por dívida na compra de Barrera

    Almada foi campeão do Brasileirão e da Libertadores pelo Botafogo. (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

    Fifa retira transfer ban do Botafogo referente à dívida por Almada

    Thiago Almada comemora em Uruguai x Argentina. (foto: Eitan ABRAMOVICH / AFP)

    Almada cita Botafogo após vitória da Argentina: 'Quem sabe eu possa voltar'

    Almada comemora gol pelo Botafogo

    Atitude de Almada surpreende torcida do Botafogo: 'Essa é a diferença'

    Seleção Brasileira comemora gol contra a Escócia

    Torcida do Botafogo reage a fala de jogador da Seleção: 'Ainda sente'

    Honda domina a bola na partida entre Botafogo e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro

    Do Japão para o Brasil: relembre os japoneses que atuaram no país do futebol