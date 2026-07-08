Corinthians sonha com Arthur, mas alto custo afasta acordo Diretoria consultou a situação do volante, mas considera a negociação difícil

O Corinthians sonha com a contratação do volante Arthur, ex-Grêmio e com direitos ligados à Juventus, da Itália. Nas últimas semanas, o Timão buscou informações sobre a situação contratual do jogador, mas adotou um tom mais pessimista em relação ao negócio. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Café do Setorista.

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O principal entrave é o alto salário do atleta, considerado acima da realidade financeira do clube neste momento. Apesar disso, a diretoria alvinegra ainda não desistiu da negociação, embora entenda que, nas condições atuais, as conversas dificilmente avançarão.

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O vínculo de Arthur com o Grêmio foi encerrado em 30 de junho de 2026 e não foi renovado para a sequência da temporada. O clube gaúcho chegou a apresentar uma proposta para manter o volante, mas as partes não chegaram a um acordo financeiro pela permanência.

Revelado pelo próprio clube, Arthur retornou ao Grêmio por empréstimo após passagem pelo futebol europeu, em clubes como Barcelona, Liverpool, Girona e Fiorentina.

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Arthur deixou o Grêmio após disputar 28 jogos em sua segunda passagem pelo clube, sendo titular em 23 deles. O meio-campista marcou um gol e deu uma assistência. No Campeonato Gaúcho, foram oito partidas, com sete atuações entre os titulares. Já no Brasileirão, somou 13 jogos e foi titular em todas as oportunidades.

Corinthians busca informações sobre Arthur e encontra dificuldade por salários (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

Com transfer ban ativo, Corinthians busca evitar nova punição

Recentemente, o Corinthians sofreu um transfer ban devido ao não pagamento de parcelas referentes à compra do volante venezuelano José Martínez, contratado junto ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, em agosto de 2024. A venda de jogadores pode ser um importante aliado para aliviar a crise.

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Com a sanção, o Timão está proibido de registrar novos jogadores por até três janelas de transferências. Para se livrar da punição e voltar a ter o sistema de registros liberado, o clube precisa quitar o valor devido aos norte-americanos, que gira em torno de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,54 milhões na cotação atual).

Esse, no entanto, não é o único problema. O Corinthians foi condenado no começo de junho pela Fifa pelo não pagamento ao New York City, dos Estados Unidos, referente à extensão do empréstimo do atacante Talles Magno, ocorrida em abril do ano passado. O clube paulista tem prazo de 45 dias para quitar o valor e pode sofrer transfer ban caso a obrigação não seja cumprida.

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O Timão terá de pagar US$ 850 mil (cerca de R$ 4,2 milhões na cotação atual) e pode voltar a sofrer um transfer ban em caso de inadimplência.

Além dos valores principais, o Corinthians também terá de arcar com juros de 15% ao ano, calculados desde agosto de 2025, US$ 90 mil (cerca de R$ 455 mil) de multa destinada à Fifa e US$ 21 mil (cerca de R$ 105 mil) em custas processuais.

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Cabe ressaltar que o clube ainda tenta reverter a decisão por meio de recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).

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