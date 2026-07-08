Atlético faz jogo-treino entre elenco principal e equipe sub-20: veja os destaques Atividade faz parte do planejamento da intertemporada do clube mineiro

Na manhã desta quarta-feira (8), o elenco principal do Atlético enfrentou a equipe sub-20 em um jogo-treino na Arena MRV. Os profissionais venceram por 3 a 1, com gols de Igor Gomes e Bernard, duas vezes. Wanderson, lateral-direito da equipe de base, marcou o único gol dos jovens.

Na manhã desta quarta-feira (8), o elenco principal do Atlético enfrentou a equipe sub-20 em um jogo-treino na Arena MRV. Os profissionais venceram por 3 a 1, com gols de Igor Gomes e Bernard, duas vezes. Wanderson, lateral-direito da equipe de base, marcou o único gol dos jovens.

Como foi o jogo-treino

O técnico utilizou duas formações diferentes ao longo da atividade, escalando uma equipe em cada tempo. Na primeira etapa, a equipe sub-20 fez um jogo equilibrado e dificultou a vida dos profissionais.

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A primeira grande chance surgiu em um pênalti sofrido por Cuello. Na cobrança, Maycon, que assumiu a função de cobrador da equipe, bateu no canto, mas o goleiro Pedro Cobra fez grande defesa.

O time principal abriu o placar apenas na reta final do primeiro tempo. Após boa troca de passes, Vitor Hugo serviu Igor Gomes, que finalizou no canto para marcar. A resposta da base foi imediata. Em uma jogada de ultrapassagem, o lateral-direito Wanderson invadiu a área e bateu cruzado para deixar tudo igual.

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Na segunda etapa, os profissionais dominaram as ações e criaram mais oportunidades. Logo no início, Renan Lodi chegou à linha de fundo e cruzou para Bernard, que apareceu livre para empurrar para as redes. Já nos minutos finais, Ivan Román encontrou Bernard com um belo lançamento, o camisa 11 dominou e encobriu o goleiro com categoria.

Antes do apito final, a equipe sub-20 ainda teve a chance de diminuir o placar. Ivan Román cometeu um pênalti, e o atacante Jonatas assumiu a cobrança. O camisa 9 bateu firme no canto, mas Everson se esticou e fez a defesa, evitando o segundo gol da equipe de base e mantendo o 3 a 1 no placar.

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Destaques do Atlético

Pedro Cobra: O goleiro da equipe sub-20 foi um dos principais nomes do jogo-treino. Integrado ao elenco profissional em alguns momentos como terceira opção para a posição, fez boas defesas em finalizações de longa distância, venceu duelos no mano a mano e ainda defendeu a cobrança de pênalti de Maycon.

Bernard: Foi o principal destaque da equipe profissional. Autor de dois gols, o camisa 11 manteve o bom momento que encerrou o primeiro semestre, participando ativamente da construção das jogadas e sendo decisivo também nas finalizações.

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Éverson: Quando foi exigido, mostrou mais uma vez segurança. O goleiro defendeu a cobrança de pênalti de Jonatas nos minutos finais, se esticando no canto para evitar o segundo gol da equipe sub-20.

O jogo-treino foi o primeiro compromisso preparatório do Atlético durante a intertemporada. A equipe volta a campo na próxima quarta-feira (15), quando enfrentará o Betim em mais um jogo-treino, desta vez na Cidade do Galo.

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Jogo treino Atlético (reprodução Galo TV)

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