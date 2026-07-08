Com apenas um jogador, Seleção chega ao Brasil, prezando 'continuidade' após eliminação na Copa Avião fretado pela CBF desembarca no Rio de Janeiro na madrugada desta quarta-feira (8)

A delegação da Seleção Brasileira desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta quarta-feira (8), após a eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. Dos 26 jogadores convocados, apenas Danilo utilizou o voo fretado disponibilizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na chegada ao país, o coordenador executivo Rodrigo Caetano defendeu a permanência da comissão técnica de Carlo Ancelotti e afirmou que a entidade inicia o próximo ciclo com foco na continuidade do trabalho.

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O voo da delegação pousou no Rio por volta das 3h (de Brasília), e o desembarque ocorreu quase duas horas depois, sem manifestações de torcedores. Além de Danilo e Rodrigo Caetano, o coordenador técnico Juan também retornou no avião.

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Inicialmente, Danilo deixaria o aeroporto pelo Salão Nobre, mas mudou o trajeto e saiu pela área principal do terminal. O jogador optou por não conceder entrevistas.

Na saída do aeroporto, Rodrigo Caetano avaliou o trabalho desenvolvido por Carlo Ancelotti antes e durante a Copa do Mundo e afirmou que a manutenção da comissão técnica representa um ponto de partida para o novo ciclo da Seleção.

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— Já falamos depois do jogo que a continuidade da própria CBF é, na minha opinião, um ponto de partida. Para que a gente não tenha um ciclo como foi o anterior, essa estabilidade dada à comissão técnica é um aspecto positivo. Por mais que o resultado realmente não tenha sido o esperado por todos nós, não só pelos atletas e pela comissão, mas por todo o povo brasileiro, tivemos muitos jogadores jovens que ganharam minutagem, foram bem aproveitados e até se afirmaram nesta Copa do Mundo. Acho que é a partir daí que começamos a pensar nos amistosos de setembro e outubro, com a esperança de termos um ciclo muito mais estável do que o anterior.

Em seguida, o dirigente reconheceu que a eliminação ficou abaixo da expectativa, mas classificou como positiva a avaliação do trabalho realizado até aqui.

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— Primeiro, foi um trabalho de um ano e quatro meses, e todos nós esperávamos chegar mais longe na Copa do Mundo. Mas a competição tem se mostrado muito equilibrada, e os jogos demonstram isso. Infelizmente, paramos nas oitavas de final, mesmo com a seleção em evolução. Ainda assim, a avaliação é positiva. Se não fosse, ele não teria permanecido nem tomado a decisão de seguir no cargo.

Os demais jogadores iniciaram a dispersão diretamente dos Estados Unidos, sem retornar ao Brasil com a delegação. A maior parte seguirá para o período de férias ou viajará diretamente aos países onde defendem seus clubes, conforme o planejamento individual de cada equipe. Os primeiros amistosos da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo estão marcados para setembro, na Austrália, contra os donos da casa.

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Único jogador presente, Danilo chega ao Brasil com avião da CBF após eliminação na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

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