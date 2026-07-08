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Bélgica x Espanha: rival tem atacante que recusou quatro convocações

Atleta entrou em três oportunidades, de cinco, durante Copa do Mundo

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
08/07/2026 11:48
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Atacante não é titular da Seleção Belga
Atacante não é titular da Seleção Belga (Foto: Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A disputa entre Bélgica e Espanha pelas quartas de final da Copa do Mundo ganhou um ingrediente especial fora das quatro linhas. O atacante Matías Fernández-Pardo, de 21 anos, estará no centro da atenção antes mesmo da bola rolar, já que o jogador precisou escolher qual seleção defenderia no Mundial.

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    • Há apenas dois meses, o atleta do Lille, da França, decidiu vestir a camisa da Bélgica, frustrando os planos da Espanha, que tentava contar com o jovem e chegou a vê-lo recusar quatro convocações.

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    Atacante decidiu entre Espanha e Bélgica poucos meses antes de Copa
    Atacante decidiu entre Espanha e Bélgica poucos meses antes de Copa (Foto: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Conexão de Matías com Bélgica e Espanha

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    • Nascido em Bruxelas, capital belga, Matías é filho de pai espanhol e vive uma situação curiosa antes do confronto entre as seleções, marcado para sexta-feira (10), às 16h (de Brasília), em Los Angeles. Enquanto poderá receber apoio dos torcedores belgas, também deve lidar com possíveis críticas do lado espanhol.

    Apesar de fazer parte do elenco comandado pelo técnico Rudi Garcia, o atacante ainda não é titular da Bélgica. O atacante começou as partidas como reserva, mas entrou em campo em três dos cinco jogos disputados pela equipe até aqui na Copa do Mundo.

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    Matías fez escolha por rival

    A relação do jogador com as seleções começou ainda na infância. Matías sempre foi considerado uma das promessas da base europeia e defendeu a Bélgica desde o sub-11 até o sub-19. Porém, em entrevista ao jornal espanhol Marca, em 2024, revelou o desejo de representar a Espanha.

    Após a declaração, a Real Federação Espanhola de Futebol iniciou o processo para que o atacante pudesse trocar a Bélgica pela Espanha. A mudança foi regularizada em fevereiro de 2025. No mês seguinte, Matías foi convocado para defender a seleção espanhola sub-21. No entanto, pouco antes da apresentação, o jogador alegou uma lesão muscular e não se juntou ao grupo. Dias depois, voltou a atuar pelo Lille no Campeonato Francês.

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    A Espanha ainda tentou contar com o atacante em outras três oportunidades.Matías apareceu nas listas para o Campeonato Europeu sub-21, para o Mundial sub-20 e para amistosos da categoria, mas acabou cortado em todas as ocasiões.

    A situação chamou ainda mais atenção porque Luis de la Fuente, treinador da seleção espanhola principal, acompanhava o jogador e estudava seu nome como uma opção para reforçar o setor ofensivo da equipe na Copa do Mundo.

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    O técnico da Espanha só deixou de considerar a convocação quando a Federação Belga de Futebol anunciou, em maio deste ano, que o atacante havia decidido voltar a defender a seleção da Bélgica.

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