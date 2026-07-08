Maratona de jogos desafia o Atlético após a pausa da Copa: veja a sequência
Galo jogará 10 partidas em 30 dias
O Atlético terá uma maratona intensa de jogos após a pausa para a Copa do Mundo. Envolvido em três competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, o Galo disputará 10 partidas em um intervalo de 30 dias, com compromissos decisivos logo no retorno do calendário oficial.
Após um mês de férias, a equipe comandada por Eduardo Domínguez se reapresentou na Cidade do Galo há cerca de duas semanas e iniciou a preparação para a sequência da temporada. Como parte da preparação, o Atlético optou por realizar dois jogos-treino. O clube recebeu convites para disputar amistosos de intertemporada, mas preferiu manter a programação fechada, com atividades preparatórias.
O primeiro jogo-treino será realizado nesta quarta-feira, às 10h, na Arena MRV, entre a equipe principal e o time sub-20. A atividade não contará com a presença da imprensa nem da torcida, mas terá transmissão pela TV oficial do clube. Já o segundo jogo-treino está marcado para a próxima quarta-feira (22), às 9h30, na Cidade do Galo. Diferentemente da primeira atividade, desta vez não haverá transmissão.
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Sequência do Atlético pós Copa
No retorno, o primeiro compromisso será no dia 21 de julho, às 19h30, diante do Bahia, na Arena MRV, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Galo ocupa a nona colocação, com 24 pontos.
Pela Copa do Brasil, o adversário nas oitavas de final será o Juventude. O jogo de ida está marcado para o dia 1º de agosto às 19h30 na Arena MRV, enquanto a partida de volta será disputada no dia 4 de agosto às 19h30 em Caxias do Sul.
Já na Copa Sul-Americana, o Atlético ainda aguarda a definição do adversário. Nas oitavas de final, enfrentará o vencedor do confronto de playoff entre Sporting Cristal, do Peru, e Red Bull Bragantino.
Confira os compromissos do Galo:
- Atlético x Bahia - 21/07 (terça-feira), 19h30 - Arena MRV, em Belo Horizonte - 19ª rodada do Brasileiro
- Palmeiras x Atlético - 26/07 (domingo), 19h30 - Allianz Parque, em São Paulo - 20ª rodada do Brasileiro
- Atlético x Juventude - 01/08 (sábado), 21h30 - Arena MRV, em Belo Horizonte - oitavas de final (ida) da Copa do Brasil
- Juventude x Atlético - 04/08 (terça-feira), 19h30 - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul - oitavas de final (volta) da Copa do Brasil
- Remo x Atlético - 08/08 (sábado), 18h30 - Baenão, em Belém - 22ª rodada do Brasileiro
Sporting Cristal ou Bragantino x Atlético - a definir - semana do dia 10/08
- Atlético x Grêmio - 15/08 (sábado), 16h30 - Arena MRV, em Belo Horizonte - 23ª rodada do Brasileiro
- Atlético x Sporting Cristal ou Bragantino - a definir - semana do dia 17/08
- Internacional x Atlético - 22/08 (sábado), 18h30 - Beira-Rio, em Porto Alegre - 24ª rodada do Brasileiro
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