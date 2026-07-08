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Agenda do Cruzeiro: veja os jogos após a Copa do Mundo

A Raposa terá duas decisões no início de agosto

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
08/07/2026 06:15
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Sinisterra dá passe para Kaio Jorge
Sinisterra dá passe para Kaio Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro fará, no domingo (12), seu segundo e último amistoso de intertemporada antes do retorno dos jogos oficiais. Com a volta do futebol brasileiro após a Copa do Mundo, terá uma sequência intensa de partidas importantes entre o fim de julho e início de agosto.

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    • Até o momento, o técnico Artur Jorge ganhou dois reforços: o lateral-esquerdo Gabriel Rojas e o atacante Gabriel Pec. No entanto, perdeu também Kaiki, titular absoluto, e está próximo de se despedir de Christian.

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    Amistosos do Cruzeiro

    No último sábado (4), a Raposa enfrentou o Defensor-URU na Arena Independência. Na partida que marcou a estreia de Gabriel Rojas, o Cruzeiro vencia por 2 a 0 com gols de Kaio Jorge e o revelação Felipe Morais.

    Gabriel Rojas em estreia pelo Cruzeiro
    Gabriel Rojas em estreia em primeiro jogo da agenda de intertemporada do Cruzeiro (Foto Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
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    • Agora, o time se prepara para encarar o Grêmio, no domingo (12), às 17h (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília. O confronto deverá marcar a estreia de Gabriel Pec, anunciado na última terça-feira.

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    Confira a agenda do Cruzeiro após a Copa do Mundo

    1. 12 de julho, às 17h (de Brasília) - Cruzeiro x Grêmio - Mané Garrincha, Brasília-DF - Amistoso
    2. 22 de julho, às 21h30 (de Brasília) - Internacional x Cruzeiro - Beira-Rio, Porto Alegre-RS - Brasileirão
    3. 26 de julho, às 16h (de Brasília) - Cruzeiro x Botafogo - Mineirão, Belo Horizonte-MG - Brasileirão
    4. 30 de julho, às 21h30 (de Brasília) - Coritiba x Cruzeiro - Couto Pereira, Coritiba-PR - Brasileirão
    5. 2 de agosto, às 18h30 (de Brasília) - Chapecoense x Cruzeiro - Arena Condá, Chapecó-SC - Copa do Brasil
    6. 5 de agosto, às 19h (de Brasília) - Cruzeiro x Chapecoense - Mineirão, Belo Horizonte-MG - Copa do Brasil
    7. 9 de agosto, às 11h (de Brasília) - Cruzeiro x Mirassol - Mineirão, Belo Horizonte-MG - Brasileirão
    8. 12 de agosto, às 21h30 (de Brasília) - Cruzeiro x Flamengo - Mineirão, Belo Horizonte-MG - Libertadores
    9. 16 de agosto, às 19h30 (de Brasília) - Corinthians x Cruzeiro - Neo Química Arena, São Paulo-SP - Brasileirão
    10. 19 de agosto, às 18h (de Brasília) - Flamengo x Cruzeiro - Maracanã, Rio de Janeiro-RJ - Libertadores
    11. 22 de agosto, às 20h30 (de Brasília) - Cruzeiro x Flamengo - Mineirão, Belo Horizonte-MG - Brasileirão

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