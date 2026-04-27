CBF divulga análise do VAR em lance capital de Fluminense x Chapecoense

O gol que abriu a contagem no confronto entre Fluminense e Chapecoense, neste domingo (27), no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, veio de uma cobrança de pênalti, a princípio, não marcada em campo. Nesta manhã, a CBF liberou a análise e os bastidores da revisão do VAR, que resultaram no pênalti marcado a favor da equipe mandante.

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"A bola pega na mão, claramente. O braço está aberto e a bola estava em direção ao gol. Sávio, o lance está checado. Pode parar em zona neutra, se você quiser. Eu vou te recomendar uma revisão para um possível penal." Emerson de Almeida Ferreira (MG), árbitro assistente de vídeo da partida

O lance em questão aconteceu aos dez minutos do primeiro tempo. Facundo Bernal, do Fluminense, cabeceou em direção ao gol, mas atingiu o braço de Eduardo Doma dentro da área alviverde. Em campo, o árbitro Sávio Pereira Sampaio não identificou o toque, mas após a revisão aconselhada pelo VAR, o juiz voltou atrás e marcou a penalidade. O atacante Savarino foi o responsável por realizar e converter a cobrança. ▶️ Clique aqui para ver todos os gols do jogo!

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Gol de Savarino abriu o placar na vitória do Fluminense sobre a Chapeconese (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Com o resultado, o Fluminense vai a 26 pontos e fica na terceira posição da tabela. A Chapecoense segue na lanterna, estacionada nos oito pontos. O próximo compromisso do time carioca é contra o Bolívar, na quinta-feira (30), pela Libertadores, na Bolívia. A equipe catarinense volta a jogar pelo Brasileirão no dia 3 de maio, contra o Bragantino.

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