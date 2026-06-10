Veja quais jogadores do São Paulo ainda podem defender outro clube na série A
Lista tem tanto veteranos quanto atletas de Cotia
Com a abertura da janela de transferências se aproximando, alguns jogadores do São Paulo ainda estão aptos a defender outra equipe da série A do Campeonato Brasileiro neste ano. Isso porque ainda não atingiram o limite de 13 partidas na competição, número que impede uma transferência para outro clube da mesma divisão durante a temporada.
Com a janela em andamento e a necessidade do São Paulo de equilibrar suas finanças, alguns desses nomes podem despertar interesse de outras equipes do futebol brasileiro nas próximas semanas. Veja a lista completa!
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Goleiros
- Coronel
- Young
Zagueiros
- Arboleda
- Tolói
Laterais
- Cédric
- Wendell
- Lucas Ramon
- Maik
Meio-campistas
- Marcos Antônio
- Luan
- Pablo Maia
- Negrucci
Atacantes
- André Silva
- Tapia
- Lucca
Jovens de Cotia
- Negrucci
- Maik
- Young
- Lucca
- Nicolas
- Osório
- Djhordney
Casos que chamam atenção
Dentro dessa lista, alguns nomes já estão acendendo radares. Um deles é Arboleda. Sem a intenção de ser reintegrado no elenco atual, afastado desde quando retornou ao Brasil em abril, alguns times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro demonstraram interesse. No mais, o São Paulo entende que isso poderia reforçar um rival, e por conta disso, nenhum assunto avançou até então.
No caso de Cédric Soares, propostas também podem ser ouvidas. Com a chegada de Lucas Ramon, Cédric já vinha perdendo espaço desde trabalhos anteriores, como o de Roger Machado. Além disso, Igor Felisberto também passou a ser observado com atenção pela atual comissão técnica. Atualmente, entende-se que Moreira seria a segunda opção na posição com Dorival Júnior.
Marcos Antonio também atrai olhares. Desde o começo do ano, o Flamengo se demonstra interessado. No mais, até o momento, o Tricolor não cogita negociar o atleta, entendendo que ele seria um dos pilares do time.
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