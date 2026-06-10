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Veja quais jogadores do São Paulo ainda podem defender outro clube na série A

Lista tem tanto veteranos quanto atletas de Cotia

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
10/06/2026 05:00
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marcos antônio volante meia são paulo
Marcos Antonio entrou na mira do Flamengo (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)
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Com a abertura da janela de transferências se aproximando, alguns jogadores do São Paulo ainda estão aptos a defender outra equipe da série A do Campeonato Brasileiro neste ano. Isso porque ainda não atingiram o limite de 13 partidas na competição, número que impede uma transferência para outro clube da mesma divisão durante a temporada.

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    Arboleda zagueiro São Paulo
    Arboleda seguirá afastado no São Paulo (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

    Goleiros

    • Coronel
    • Young

    Zagueiros

    1. Arboleda
    2. Tolói

    Laterais

    • Cédric
    • Wendell
    • Lucas Ramon
    • Maik

    Meio-campistas

    • Marcos Antônio
    • Luan
    • Pablo Maia
    • Negrucci

    Atacantes

    • André Silva
    • Tapia
    • Lucca

    Jovens de Cotia

    1. Negrucci
    2. Maik
    3. Young
    4. Lucca
    5. Nicolas
    6. Osório
    7. Djhordney

    Casos que chamam atenção

    Dentro dessa lista, alguns nomes já estão acendendo radares. Um deles é Arboleda. Sem a intenção de ser reintegrado no elenco atual, afastado desde quando retornou ao Brasil em abril, alguns times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro demonstraram interesse. No mais, o São Paulo entende que isso poderia reforçar um rival, e por conta disso, nenhum assunto avançou até então.

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    No caso de Cédric Soares, propostas também podem ser ouvidas. Com a chegada de Lucas Ramon, Cédric já vinha perdendo espaço desde trabalhos anteriores, como o de Roger Machado. Além disso, Igor Felisberto também passou a ser observado com atenção pela atual comissão técnica. Atualmente, entende-se que Moreira seria a segunda opção na posição com Dorival Júnior.

    Marcos Antonio também atrai olhares. Desde o começo do ano, o Flamengo se demonstra interessado. No mais, até o momento, o Tricolor não cogita negociar o atleta, entendendo que ele seria um dos pilares do time.

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