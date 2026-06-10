Veja quais jogadores do São Paulo ainda podem defender outro clube na série A Lista tem tanto veteranos quanto atletas de Cotia

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Com a abertura da janela de transferências se aproximando, alguns jogadores do São Paulo ainda estão aptos a defender outra equipe da série A do Campeonato Brasileiro neste ano. Isso porque ainda não atingiram o limite de 13 partidas na competição, número que impede uma transferência para outro clube da mesma divisão durante a temporada.

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Com a janela em andamento e a necessidade do São Paulo de equilibrar suas finanças, alguns desses nomes podem despertar interesse de outras equipes do futebol brasileiro nas próximas semanas. Veja a lista completa!

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Arboleda seguirá afastado no São Paulo (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Goleiros

Coronel

Young

Zagueiros

Arboleda Tolói

Laterais

Cédric

Wendell

Lucas Ramon

Maik

Meio-campistas

Marcos Antônio

Luan

Pablo Maia

Negrucci

Atacantes

André Silva

Tapia

Lucca

Jovens de Cotia

Negrucci Maik Young Lucca Nicolas Osório Djhordney

Casos que chamam atenção

Dentro dessa lista, alguns nomes já estão acendendo radares. Um deles é Arboleda. Sem a intenção de ser reintegrado no elenco atual, afastado desde quando retornou ao Brasil em abril, alguns times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro demonstraram interesse. No mais, o São Paulo entende que isso poderia reforçar um rival, e por conta disso, nenhum assunto avançou até então.

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No caso de Cédric Soares, propostas também podem ser ouvidas. Com a chegada de Lucas Ramon, Cédric já vinha perdendo espaço desde trabalhos anteriores, como o de Roger Machado. Além disso, Igor Felisberto também passou a ser observado com atenção pela atual comissão técnica. Atualmente, entende-se que Moreira seria a segunda opção na posição com Dorival Júnior.

Marcos Antonio também atrai olhares. Desde o começo do ano, o Flamengo se demonstra interessado. No mais, até o momento, o Tricolor não cogita negociar o atleta, entendendo que ele seria um dos pilares do time.