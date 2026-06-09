Flamengo busca a contração de ídolo do Botafogo; entenda o cenário Thiago Almada, do Atlético de Madrid, interessa ao Rubro-Negro

Enquanto o elenco principal descansa durante o período de férias para a Copa do Mundo, a diretoria do Flamengo mapeia o mercado em busca de reforços. Um dos nomes que está no radar do clube carioca é Thiago Almada, do Atlético de Madrid e ídolo recente do Botafogo. Apesar do interesse rubro-negro, uma negociação neste momento é vista como improvável.

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O Flamengo demonstrou interesse no jogador e buscou informações sobre sua situação. Segundo informação do jornalista Gabriel Reis, confirmada pela reportagem do Lance!, o clube foi comunicado de que o atleta prefere, neste momento, aguardar propostas do futebol europeu, principalmente por conta da pouca idade. (Thiago Almada tem 25 anos.)

A posição é tratada como uma das principais prioridades do Rubro-Negro nesta janela de transferências. A diretoria busca um meia com capacidade de assumir o protagonismo na criação das jogadas, dividindo as responsabilidades ofensivas e oferecendo uma alternativa de alto nível ao trabalho desempenhado por Arrascaeta.

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Thiago Almada e o troféu da Libertadores do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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Apesar de estar com menos dinheiro em caixa devido ao baixo número de negociações envolvendo saídas de jogadores, o Flamengo entende que a questão financeira não seria um problema para concretizar a contratação. Isso porque o clube teria de desembolsar cerca de 20 milhões de euros para adquirir os direitos do jogador (50%).

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Além do Flamengo, o River Plate, da Argentina, também monitora a situação do jogador. Anteriormente, o Palmeiras também tentou a sua contratação.

*Matéria em atualização