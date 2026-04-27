Eric Faria avalia momento de Arrascaeta no Flamengo: 'Questão dele'

O Flamengo goleou o Atlético-MG por 4 a 0, no último domingo (26), dentro da Arena MRV, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o comentarista Eric Faria chamou atenção para a atuação do meia Arrascaeta.

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Durante o programa "Fechamento", dos canais Sportv, o jornalista destacou que o uruguaio teve uma exibição de gala contra a equipe mineira. Arrascaeta foi bastante participativo na vitória rubro-negra, tendo marcado um dos quatro gols.

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— Arrascabril. Quando começa o mês quatro do ano o uruguaio parece que engrena. Já são três ou quatro partidas muito boas dele. No primeiro tempo contra o Atlético-MG ele teve uma atuação muito boa. Desfilando em campo. É uma questão dele. As vezes ele demora para engrenar na temporada. E normalmente é no mês quatro — disse o comentarista.

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Arrascaeta comemora gol pelo Flamengo diante do Atlético-MG (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Como foi Atlético-MG x Flamengo?

Texto por: Maurício Luz

Pedro abriu o placar logo aos oito minutos, aproveitando cruzamento rasteiro de Samuel Lino e bobeada de Vitor Hugo na marcação. Aos 31, foi a vez de Gonzalo Plata receber do camisa 16 e arrancar da direita para o meio. O equatoriano superou três marcadores antes de bater colocado da entrada da área e acertar o cantinho de Éverson. Pedro saiu da área para ajudar na marcação e acionou Plata, que deixou de calcanhar para Varela na lateral direita. O uruguaio cruzou de primeira e encontrou o compatriota Arrascaeta, que subiu sozinho para cabecear e fazer o terceiro gol dos visitantes.

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Com a grande vantagem, o Flamengo baixou o ritmo no segundo tempo, e o Atlético passou a dominar as ações ofensivas, com destaque para a entrada de Alan Minda. Cuello recebeu do equatoriano dentro da área e assustou logo aos 10 minutos. Já aos 19, foi a vez do próprio Minda bater no gol e obrigar Rossi a fazer um milagre. Apesar das chances criadas pelo Galo, a noite era mesmo rubro-negra. Aos 38, Luiz Araújo recebeu dentro da área e tocou para Evertton Araújo, que foi ao fundo, e rolou para Pedro transformar a vitória em goleada. Em campo, o assistente apontou impedimento, mas o VAR corrigiu a marcação.

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