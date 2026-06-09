Relembre os jogos do Vasco contra seleções nacionais na história Cruz-Maltino já fez excursões internacionais e amistosos pelo mundo

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Ao longo de sua história, o Vasco acumulou uma série de confrontos contra seleções nacionais de diferentes continentes. Esses jogos aconteceram principalmente em excursões internacionais, amistosos oficiais e torneios de pré-temporada — prática comum sobretudo até as décadas de 1960, 70 e 80.

Hoje, esse tipo de confronto é cada vez mais raro no futebol de clubes, o que torna esse retrospecto Cruz-Maltino ainda mais curioso e histórico.

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Última vez que o Vasco enfrentou uma seleção

O jogo mais recente do Vasco contra uma seleção nacional ocorreu em 12 de janeiro de 2008, durante o Torneio de Dubai, como parte da pré-temporada daquele ano. Na ocasião, o clube carioca venceu a Seleção dos Emirados Árabes Unidos por 1 a 0, com gol de Alan Kardec.

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A partida fez parte de uma excursão internacional do Vasco, que se preparava para a temporada e disputava um torneio amistoso em solo árabe. O time era comandado por Romário, que apesar de integrar a delegação, não entrou em campo. Entre os destaques da equipe estavam jovens promissores como Alex Teixeira, que começava a ganhar espaço no elenco profissional.

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Alan Kardec fez o gol da vitória do Vasco na partida contra a seleção dos Emirados Árabes (Foto: Reprodução)

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O clube já encarou seleções de diversos continentes, incluindo equipes tradicionais e outras já extintas ou reconfiguradas ao longo do tempo.

25/05/1963 — 6 x 0 Nigéria

29/05/1963 — 2 x 1 Nigéria

17/01/1965 — 3 x 2 Alemanha Oriental

03/02/1966 — 0 x 2 Alemanha Oriental

14/08/1930 — 6 x 1 Iugoslávia

04/05/1958 — 1 x 1 México

10/02/1963 — 2 x 0 El Salvador

31/03/1966 — 1 x 3 Camarões

28/07/1985 — 5 x 0 Camarões

31/03/1966 — 1 x 0 Argélia

03/01/2000 — 7 x 0 Argélia

27/02/1969 — 0 x 1 URSS

18/02/1970 — 0 x 2 Romênia

27/01/1972 — 3 x 2 Zaire

01/06/1985 — 1 x 0 Austrália

09/06/1985 — 1 x 2 Austrália

01/06/1985 — 2 x 4 Israel

05/08/1990 — 2 x 1 Arábia Saudita

05/06/1991 — 1 x 2 Japão

22/09/1994 — 1 x 2 Coreia do Sul

25/09/1994 — 4 x 4 Coreia do Sul

11/02/1987 — 3 x 0 Senegal

15/02/1987 — 0 x 1 Senegal

14/08/1988 — 2 x 2 Angola

1988 — 1 x 0 Dinamarca

29/08/1981 — 2 x 2 Catar

15/02/1949 — 2 x 1 Guatemala

05/06/1957 — 2 x 1 Curaçao

12/01/2008 — 1 x 0 Emirados Árabes Unidos

Geovane era o capitão do Vasco na partida contra a Dinamarca (Foto: Reprodução)

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