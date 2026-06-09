Relembre os jogos do Vasco contra seleções nacionais na história
Cruz-Maltino já fez excursões internacionais e amistosos pelo mundo
Ao longo de sua história, o Vasco acumulou uma série de confrontos contra seleções nacionais de diferentes continentes. Esses jogos aconteceram principalmente em excursões internacionais, amistosos oficiais e torneios de pré-temporada — prática comum sobretudo até as décadas de 1960, 70 e 80.
Hoje, esse tipo de confronto é cada vez mais raro no futebol de clubes, o que torna esse retrospecto Cruz-Maltino ainda mais curioso e histórico.
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Última vez que o Vasco enfrentou uma seleção
O jogo mais recente do Vasco contra uma seleção nacional ocorreu em 12 de janeiro de 2008, durante o Torneio de Dubai, como parte da pré-temporada daquele ano. Na ocasião, o clube carioca venceu a Seleção dos Emirados Árabes Unidos por 1 a 0, com gol de Alan Kardec.
A partida fez parte de uma excursão internacional do Vasco, que se preparava para a temporada e disputava um torneio amistoso em solo árabe. O time era comandado por Romário, que apesar de integrar a delegação, não entrou em campo. Entre os destaques da equipe estavam jovens promissores como Alex Teixeira, que começava a ganhar espaço no elenco profissional.
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O clube já encarou seleções de diversos continentes, incluindo equipes tradicionais e outras já extintas ou reconfiguradas ao longo do tempo.
25/05/1963 — 6 x 0 Nigéria
29/05/1963 — 2 x 1 Nigéria
17/01/1965 — 3 x 2 Alemanha Oriental
03/02/1966 — 0 x 2 Alemanha Oriental
14/08/1930 — 6 x 1 Iugoslávia
04/05/1958 — 1 x 1 México
10/02/1963 — 2 x 0 El Salvador
31/03/1966 — 1 x 3 Camarões
28/07/1985 — 5 x 0 Camarões
31/03/1966 — 1 x 0 Argélia
03/01/2000 — 7 x 0 Argélia
27/02/1969 — 0 x 1 URSS
18/02/1970 — 0 x 2 Romênia
27/01/1972 — 3 x 2 Zaire
01/06/1985 — 1 x 0 Austrália
09/06/1985 — 1 x 2 Austrália
01/06/1985 — 2 x 4 Israel
05/08/1990 — 2 x 1 Arábia Saudita
05/06/1991 — 1 x 2 Japão
22/09/1994 — 1 x 2 Coreia do Sul
25/09/1994 — 4 x 4 Coreia do Sul
11/02/1987 — 3 x 0 Senegal
15/02/1987 — 0 x 1 Senegal
14/08/1988 — 2 x 2 Angola
1988 — 1 x 0 Dinamarca
29/08/1981 — 2 x 2 Catar
15/02/1949 — 2 x 1 Guatemala
05/06/1957 — 2 x 1 Curaçao
12/01/2008 — 1 x 0 Emirados Árabes Unidos
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