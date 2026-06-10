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Fluminense chega à janela com lista extensa de possíveis saídas

Tricolor quer fortalecer o elenco

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 06:40
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Elenco do Fluminense aplaude torcida no Mineirão (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)
Jogadores do Fluminense agradecem a torcida contra o Cruzeiro (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
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A janela de transferências do meio do ano promete ser movimentada no Fluminense. Com a necessidade de aumentar receitas e a meta interna de arrecadar cerca de R$ 200 milhões em vendas ao longo de 2026, a diretoria trabalha em diferentes frentes para qualificar o elenco, abrindo espaço para possíveis reforços.

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    • O planejamento tricolor passa por negociações de jogadores valorizados no mercado, saídas de atletas que perderam espaço e definições sobre nomes que vivem situações contratuais delicadas. A pausa para a Copa do Mundo tem sido utilizada justamente para acelerar conversas e traçar estratégias para o segundo semestre.

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    Nomes valorizados no mercado

    Entre os jogadores que mais despertam interesse de outros clubes, alguns aparecem como os principais candidatos a gerar receita para o Fluminense. Canobbio é um dos casos mais evidentes. Convocado para a Copa do Mundo pelo Uruguai, o atacante deve se valorizar ainda mais durante o torneio. O River Plate já realizou sondagens e o clube admite ouvir propostas por um atleta que foi contratado por cerca de 6 milhões de euros junto ao Athletico-PR.

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    Outro nome observado pelo mercado é Juan Freytes. O zagueiro argentino recebeu consultas de clubes da Turquia e pode render uma negociação importante caso uma oferta considerada satisfatória chegue ao clube.

    Bernal também aparece entre os ativos mais valorizados do elenco. Jovem, com mercado internacional e constantemente observado por equipes do exterior, o volante é tratado como um dos jogadores com potencial para gerar lucro relevante. Já Kevin Serna segue despertando interesse de clubes sul-americanos e do futebol mexicano. Apesar de ser utilizado por Luis Zubeldía, o atacante não é considerado inegociável.

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    Jogadores em fim de contrato

    A situação mais delicada é a de Paulo Henrique Ganso. O meia tem contrato apenas até dezembro e já está afastado das atividades para definir seu futuro. Apesar disso, não existe nenhuma negociação avançada do meia com outro clube. O jogador ficará livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de julho.

    Outro jogador nesse barco é Cano. O argentino não terá seu contrato renovado pelo Fluminense no fim do ano e está livre para assinar um pré-acordo para a próxima temporada.

    Nomes como Otávio e Igor Rabello estão entre os jogadores que podem ser negociados caso surjam oportunidades de mercado. A avaliação da diretoria é que o elenco ainda possui algumas peças com pouca utilização e que a abertura de espaço pode facilitar futuras contratações.

    Nova regra do Brasileirão influencia mercado

    Outro fator importante para a janela é o novo regulamento do Campeonato Brasileiro. A CBF aumentou de seis para 12 o número máximo de partidas que um atleta pode disputar antes de ficar impedido de defender outro clube na competição.

    No Fluminense, alguns jogadores ainda estão dentro desse limite e podem ser negociados sem restrições para equipes da Série A. Entre eles aparecem Canobbio (11 jogos), Renê (11), Guga (11) e Bernal (10). Ganso está exatamente no limite, com 12 partidas disputadas. Junto dele: Samuel Xavier, Martinelli, Soteldo e Castillo.

    Na sequência: Alisson (8), Ignácio (7), Nonato (6), Otávio (5), Cano (4), Millán (3), Riquelme Felipe e Wesley Natã (1).

    Bernal, Savarino, Castillo e Canobbio no treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
    Bernal, Savarino, Castillo e Canobbio no treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

    Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo

    O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.

    A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.

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