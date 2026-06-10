Botafogo vê situação difícil para importante janela do segundo semestre Glorioso tem seis transfer bans em curso, necessidades e saídas iminentes

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O Botafogo usa o recesso da Copa do Mundo para organizar o dia a dia da SAF, prestes a ser vendida para a GDA Luma, e olha para as necessidades do elenco na próxima janela de transferências, do dia 20 e julho a 11 de setembro. Com atletas sob os holofotes e necessidades no elenco, o Glorioso vive cenário de indefinição.

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A situação, no entanto, não é das mais fáceis. A SAF se movimenta em negociações para transferir as dívidas na Fifa para a recuperação judicial, protocolada no mês passado. O Botafogo tem seis transfer bans em curso, sendo cinco por dívidas com clubes em transações e uma por não pagar multas administrativas.

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Botafogo tem prioridades claras

O primeiro semestre deu algumas lições ao Alvinegro quanto ao planejamento e peças do elenco. Ainda que a condição financeira do projeto não seja boa, os setores de análise de mercado e diretoria de futebol têm como missão buscarem chegadas pontuais para elevar o nível.

A prioridade é a busca por um goleiro. Neto tem saída iminente após fase ruim como titular sob o comando de Franclim Carvalho, enquanto Raul e Léo Linck também não engrenaram no ano. O gol é a grande preocupação do Glorioso para o retorno do calendário após a Copa do Mundo.

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Ainda na defesa, a venda de Alexander Barboza para o Palmeiras deixou enorme lacuna a ser preenchida do lado esquerdo, como dupla de Nahuel Ferraresi. O jovem Justino vinha sendo utilizado, não comprometeu e fez bons jogos, mas há o entendimento quanto ao cenário de urgência por um zagueiro.

Neto deve ser negociado pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Destaques podem deixar o clube

Se a crise financeira assombra, a venda de grandes ativos aparece como saída natural. O caso mais claro é o do volante Danilo, que representa o Botafogo na Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, e tem propostas alta de clubes do Brasil e da Europa. A chance de permanência é remota, e o jogador, que já estava afastado das atividades após pedir para não atuar às vésperas da convocação, não deve mais vestir a camisa alvinegra.

A tendência é que, resolvendo as questões de transfer ban e contando com aporte da GDA, o Botafogo vá ao mercado atrás de um meio-campista para incrementar o setor. Newton, primeiro volante, tem negociações com o São Paulo e é outro que pode sair na janela.

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Outros nomes importantes do time titular têm recebido sondagens, como são os casos do meia argentino Álvaro Montoro e do atacante Matheus Martins, que vive seu melhor momento desde a chegada, em 2024. Internamente há o entendimento de que não haverá um desmanche, mas sim saídas esperadas para alívio de folha e passo inicial para reconstrução.

O Botafogo deve se reapresentar no CT Lonier para retomada das atividades no dia 21 de junho, após três semanas de folga. A tendência é que o elenco faça pré-temporada intensa, a ser definida quanto ao local, para retorno do calendário na segunda quinzena de julho.