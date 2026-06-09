logo Lance!
Logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Botafogo sofre o sexto transfer ban da Fifa, desta vez por dívida na compra de Villalba

Atacante foi contratado no início da temporada junto ao Nacional-URU

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 13:12
Favorite o Lance! no Google
Lucas Villalba chegou ao Botafogo no início da temporada (Foto: Vítor Silva/Botafogo)Lucas Villalba chegou ao Botafogo no início da temporada (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Lucas Villalba chegou ao Botafogo no início da temporada (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo foi novamente punido pela Fifa. Desta vez, nesta terça-feira (9), a SAF levou transfer ban pela contratação de Lucas Villalba, junto ao Nacional-URU, no início da temporada. Foi o sexto transfer ban sofrido pelo Glorioso na temporada.

continua após a publicidade
  • Fabinho e Danilo comemorando a vitória da Seleção Brasileira (Foto: Kirk Irwin/AFP)

    Data Fifa: veja como foi o desempenho dos jogadores convocados pelo Botafogo

    Botafogo
    Há 2 dias
  • John Textor, dono da SAF do Botafogo, foi afastado do Lyon (Foto: Clement Mahoudeau/AFP)

    ‘Litígio sério’: Textor se manifesta sobre venda da SAF do Botafogo à GDA Luma

    Botafogo
    Há 3 dias
  • Torcida do Botafogo no Niton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

    Botafogo e GDA Luma: quais os próximos passos para compra da SAF?

    Botafogo
    Há 3 dias

    • A negociação pela chegada de Lucas Villalba girou na casa dos 3 milhões de dólares (R$ 16,3 milhões na cotação da época). Ele, na época, demorou a estrear pois o Botafogo passava por transfer ban pela dívida na compra de Almada, em 2024, junto ao Atlanta United.

    + Botafogo e GDA Luma: quais os próximos passos para compra da SAF?
    + Copa do Mundo: veja quanto o Botafogo receberá por dia com Danilo na Seleção

    continua após a publicidade

    A nova punição imposta pela Fifa é por tempo indeterminado, assim como a de reincidência pelo caso de Almada e por multa administrativas não pagas no valor de R$ 2 milhões. O Botafogo também tem transfer bans por dívidas com Ludogorets, por Rean Cruz, Zenit, por Artur, e New York City, pelo meia Santi Rodríguez.

    Lucas Villalba foi contratado junto ao Nacional-URU (Foto: Divulgação/Botafogo)
    Lucas Villalba foi contratado junto ao Nacional-URU (Foto: Divulgação/Botafogo)

    Botafogo tenta nova cartada

    Perto de oficializar a GDA Luma como nova acionista majoritária da SAF, o Botafogo trabalha para que as punições da Fifa sejam incluídas na fila de pagamento do processo de recuperação judicial. Quem lida diretamente com isso é o CEO Eduardo Iglesias.

    continua após a publicidade

    A janela de transferências do segundo semestre será aberta no dia 20 de julho, após a Copa do Mundo, com fechamento no dia 11 de setembro.

    🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Logo da Ferj (Foto: Divulgação)
    Futebol NacionalCom apoio dos grandes do Rio, Rubens Lopes é reeleito presidente da FerjHá 20 horas
    Fabinho e Danilo comemorando a vitória da Seleção Brasileira (Foto: Kirk Irwin/AFP)
    BotafogoData Fifa: veja como foi o desempenho dos jogadores convocados pelo BotafogoHá 2 dias
    John Textor, dono da SAF do Botafogo, foi afastado do Lyon (Foto: Clement Mahoudeau/AFP)
    Botafogo'Litígio sério': Textor se manifesta sobre venda da SAF do Botafogo à GDA LumaHá 3 dias
    Rayan celebra gol marcado pelo Bournemouth contra o Aston Villa, pela Premier League
    Lance! NegóciosDependência de venda de atletas é problema para Palmeiras e outros gigantes: 'Risco alto'Há 3 dias
    Torcida do Botafogo no Niton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    BotafogoBotafogo e GDA Luma: quais os próximos passos para compra da SAF?Há 3 dias
    Gabriel de Alba avançou para comprar a SAF do Botafogo (Foto: Reprodução)
    BotafogoGabriel de Alba já fala como novo dono da SAF: 'Vamos crescer o Botafogo'Há 3 dias

    Mais LANCE!

    Gabriel de Alba, o nome por trás da GDA Luma e que deve comandar o Botafogo (Foto: Reprodução)
    Botafogo assina contrato vinculante com a GDA Luma e avança para novo comando da SAF
    Danilo comemorando gol pelo Botafogo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)
    Copa do Mundo: veja quanto o Botafogo receberá por dia com Danilo na Seleção
    Ação do Botafogo com mancha na camisa conqusitou prêmio nos EUA (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    Campanha do Botafogo contra o câncer de pele conquista prêmio nos EUA
    Marçal é um dos líderes do elenco do Botafogo (Foto: Reproduçãp arquivo pessoal)
    Marçal revela briga feia com jogador do Botafogo: 'Olho roxo'
    Danilo Santos, jogador do Botafogo, comemora gol pelo Brasil beijando a camisa amarela da Seleção
    Copa do Mundo: quatro convocados do Brasileirão que podem movimentar o mercado europeu
    Botafogo é comandado pelo técnico Franclim Carvalho (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    Botafogo esbarra em oscilação e tem missão clara no Brasileirão após a Copa
    John Textor vive momento de incerteza na SAF do Botafogo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
    Textor entra com ação nos EUA contra Eagle alegando ser dono de 90% do Botafogo
    Kadir, do Botafogo, brilhou com a camisa da seleção do Panamá (Foto: Aizar Raldes/AFP)
    Cria do Botafogo marca em amistoso, e estrangeiros se irritam: 'Dá tempo'
    Botafogo vive momento conturbado financeiramente (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    Botafogo é advertido por Agência de Fair Play e pode ser multado em R$ 100 mil
    Torcida do Botafogo no Estádio Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    SAF Botafogo: veja propostas na mesa para recompra das ações
    Textor detona postura de Danilo no Botafogo e admite: 'Ele vai acabar no Palmeiras'
    Estádio Nilton Santos é a casa do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)
    Botafogo assina acordo com a Eagle para recuperação judicial
    Danilo, do Botafogo, segurando camisa do Botafogo em homenagem a Seleção Brasileira.
    Botafogo lança camisa em homenagem à Seleção Brasileira às vésperas da Copa