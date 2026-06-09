Botafogo sofre o sexto transfer ban da Fifa, desta vez por dívida na compra de Villalba Atacante foi contratado no início da temporada junto ao Nacional-URU

O Botafogo foi novamente punido pela Fifa. Desta vez, nesta terça-feira (9), a SAF levou transfer ban pela contratação de Lucas Villalba, junto ao Nacional-URU, no início da temporada. Foi o sexto transfer ban sofrido pelo Glorioso na temporada.

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A negociação pela chegada de Lucas Villalba girou na casa dos 3 milhões de dólares (R$ 16,3 milhões na cotação da época). Ele, na época, demorou a estrear pois o Botafogo passava por transfer ban pela dívida na compra de Almada, em 2024, junto ao Atlanta United.

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A nova punição imposta pela Fifa é por tempo indeterminado, assim como a de reincidência pelo caso de Almada e por multa administrativas não pagas no valor de R$ 2 milhões. O Botafogo também tem transfer bans por dívidas com Ludogorets, por Rean Cruz, Zenit, por Artur, e New York City, pelo meia Santi Rodríguez.

Lucas Villalba foi contratado junto ao Nacional-URU (Foto: Divulgação/Botafogo)

Botafogo tenta nova cartada

Perto de oficializar a GDA Luma como nova acionista majoritária da SAF, o Botafogo trabalha para que as punições da Fifa sejam incluídas na fila de pagamento do processo de recuperação judicial. Quem lida diretamente com isso é o CEO Eduardo Iglesias.

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A janela de transferências do segundo semestre será aberta no dia 20 de julho, após a Copa do Mundo, com fechamento no dia 11 de setembro.

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