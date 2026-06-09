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Domínguez não repetiu nenhuma escalação no Atlético: veja jogadores mais utilizados

Desde que chegou ao Galo o treinador tem 24 partidas, todas com formações diferentes

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 09/06/2026
06:00
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Domínguez x Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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Desde que assumiu o comando do Atlético, no fim de fevereiro, Eduardo Domínguez ainda busca encontrar a formação ideal para a equipe. Em pouco mais de três meses de trabalho, o treinador argentino não repetiu nenhuma escalação ao longo das 24 partidas disputadas pelo clube.
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Desde que assumiu o comando do Atlético, no fim de fevereiro, Eduardo Domínguez ainda busca encontrar a formação ideal para a equipe. Em pouco mais de três meses de trabalho, o treinador argentino não repetiu nenhuma escalação ao longo das 24 partidas disputadas pelo clube.

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O primeiro semestre foi encerrado com 11 vitórias, três empates e dez derrotas, campanha que resultou em um aproveitamento de 50%.

Entre todas as formações utilizadas por Domínguez, apenas o goleiro Éverson esteve presente em todas as 24 escalações. Já entre os jogadores de linha, o lateral-esquerdo Renan Lodi foi o mais utilizado, iniciando 21 partidas como titular.

No setor defensivo, Ruan foi o zagueiro mais escalado pelo treinador, com 18 aparições entre os 11 iniciais. No meio-campo, Alan Franco lidera a lista da posição, tendo começado 17 jogos como titular. Já no ataque, Cuello foi o jogador mais utilizado por Domínguez, com 15 partidas iniciadas.

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Na outra ponta do levantamento aparece o jovem centroavante Cauã Soares, de apenas 17 anos, que foi titular em apenas uma oportunidade. Logo atrás estão o atacante Kauã Pascini e o volante Alexsander, ambos com duas aparições entre os 11 iniciais durante o primeiro semestre.

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Jogadores com mais minutos no Atlético no primeiro semestre

O ranking dos jogadores com mais minutos em campo pelo Atlético no primeiro semestre acompanha, em grande parte, a lista dos atletas que mais vezes começaram como titulares. Nomes como Éverson, Renan Lodi, Cuello e Alan Franco aparecem entre os mais utilizados por Eduardo Domínguez e lideram os principais indicadores de participação na equipe.

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Confira o ranking dos jogadores com mais minutos disputados pelo Atlético na primeira metade da temporada:

  1. 1° - Éverson – 36 jogos – 3.270 minutos
  2. 2° - Renan Lodi – 31 jogos – 2.676 minutos
  3. 3° - Alan Franco – 31 jogos – 2.575 minutos
  4. 4° - Tomás Cuello – 31 jogos – 2.030 minutos
  5. 5° - Ruan Tressoldi – 29 jogos – 2.543 minutos
  6. 6° - Bernard – 29 jogos – 1.456 minutos
  7. 7° - Reinier – 28 jogos – 1.397 minutos
  8. 8° - Victor Hugo – 27 jogos – 1.975 minutos
  9. 9° - Dudu – 27 jogos – 1.156 minutos
  10. 10° - Mateo Cassierra – 25 jogos – 1.287 minutos
Éverson contra o Grêmio (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Éverson contra o Grêmio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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