Veja gols em Fluminense x Chapecoense: John Kennedy devolve liderança ao Tricolor
Equipes se enfrentam pela 13ª rodada do Brasileirão
O Fluminense saiu na frente do placar na partida contra a Chapecoense, deste domingo (26), no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o atacante Savarino foi o responsável por abrir a contagem e Ênio empatou a partida.
O gol aconteceu no início do segundo tempo. O cronômetro marcava dez minutos quando bernal cabeceou e a bola desviou nas mãos de Eduardo Doma, que estava com os braços aberto na área alviverde. Em campo, o árbitro Savio Pereira Sampaio não identificou o toque, mas após uma revisão no VAR marcou a penalidade.
O atacante Savarino foi o responsável por realizar a cobrança do pênalti. Com muita categoria e precisão, o jogador deslocou o goleiro Anderson para marcar.
Aos 33 minutos, a Chapecoense chegou ao empate com o atacante Ênio. Em uma rara jogada de ataque da equipe alviverde, o camisa 97 foi feliz ao arriscar um chute de fora da área que não deu chances para o goleiro Fábio.
No fim da partida, John Kennedy devolveu a liderança no placar para o Tricolor. Após boa jogada pela esqueda entre Soteldo e Alisson, a bola chegou para o Camisa 9, na entrada da área, que finalizou de primeira para marcar.
