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Sandro Meira Ricci assume Comissão de Arbitragem da CBF após saída de Rodrigo Cintra

Ex-árbitro retorna ao futebol brasileiro para comandar a arbitragem nacional

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 16:18
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Sandro Meira Ricci representará o Brasil na arbitragem da Copa do Mundo de 2018
Sandro Meira Ricci representará o Brasil na arbitragem da Copa do Mundo de 2018 (Foto: Reprodução)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira (9) que Rodrigo Cintra deixou o comando da Comissão de Arbitragem da entidade. Para o lugar de Cintra, a entidade confirmou a chegada de Sandro Meira Ricci, que assume imediatamente a função. Nos últimos anos, Ricci atuava como gerente de árbitros na Professional Referee Organization (PRO), empresa responsável pela arbitragem da Major League Soccer (MLS), nos Estados Unidos.

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    Além de atuar em campeonatos nacionais e competições continentais, Ricci participou de duas Copas do Mundo. A primeira foi em 2014, quando apitou três partidas; a segunda ocorreu na edição de 2018, na Rússia, na qual também esteve à frente de três confrontos.

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    Ele se aposentou da arbitragem em 2018, pouco após o Mundial, encerrando uma carreira de destaque no cenário internacional.

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    Sandro Meira Ricci
    Sandro Meira Ricci também ja atuou como comentarista de arbitragem do Grupo Globo (Foto: Reprodução/Sportv)

    Em nota, a CBF agradeceu o trabalho do Cintra e destacou avanços obtidos na arbitragem brasileira durante sua gestão. Segundo o comunicado, até a conclusão do processo de transição, as atividades da Comissão de Arbitragem seguirão normalmente, sem impactos nas competições em andamento.

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