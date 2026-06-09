Sandro Meira Ricci assume Comissão de Arbitragem da CBF após saída de Rodrigo Cintra Ex-árbitro retorna ao futebol brasileiro para comandar a arbitragem nacional

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira (9) que Rodrigo Cintra deixou o comando da Comissão de Arbitragem da entidade. Para o lugar de Cintra, a entidade confirmou a chegada de Sandro Meira Ricci, que assume imediatamente a função. Nos últimos anos, Ricci atuava como gerente de árbitros na Professional Referee Organization (PRO), empresa responsável pela arbitragem da Major League Soccer (MLS), nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️ Ibañez despista sobre função na Seleção: 'Zagueiro ou lateral, estou pronto'

Além de atuar em campeonatos nacionais e competições continentais, Ricci participou de duas Copas do Mundo. A primeira foi em 2014, quando apitou três partidas; a segunda ocorreu na edição de 2018, na Rússia, na qual também esteve à frente de três confrontos.

📲Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias da Seleção Brasileira

Ele se aposentou da arbitragem em 2018, pouco após o Mundial, encerrando uma carreira de destaque no cenário internacional.

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Sandro Meira Ricci também ja atuou como comentarista de arbitragem do Grupo Globo (Foto: Reprodução/Sportv)

Em nota, a CBF agradeceu o trabalho do Cintra e destacou avanços obtidos na arbitragem brasileira durante sua gestão. Segundo o comunicado, até a conclusão do processo de transição, as atividades da Comissão de Arbitragem seguirão normalmente, sem impactos nas competições em andamento.