Bernard revela que recebeu propostas de clubes brasileiros antes de voltar ao Atlético-MG O meia tem evoluído com o treinador argentino

Em alta com Eduardo Domínguez, o meia Bernard vive um de seus melhores momentos no Atlético-MG desde seu retorno. Na última terça-feira (9), o camisa 11 revelou que antes de assinar com o Galo, chegou a receber propostas de outros gigantes do futebol brasileiro.

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– Tiveram muitas propostas, umas quatro. Mas sempre que meu empresário trazia as notícias, eu dizia que não queria ouvir, queria conversar com o Galo, entrar em um consenso para voltar. Em nenhum momento pensei em fazer leilão – disse Bernard em entrevista à Rede 98.

– Só queria conversar com a diretoria para voltar. Chegamos a conversar com Corinthians, Flamengo, Palmeiras (mais de uma vez). Chegou (proposta com valores mais altos que os oferecidos pelo Atlético). Mas eu queria estar aqui, estou muito feliz – relembrou o meia.

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Bernard detalha adaptação com o Eduardo Domínguez no Atlético-MG

Com Eduardo Domínguez, Bernard já soma 20 partidas, com quatro gols e duas assistências. Segundo o atleta, o argentino tem dado mais abertura para o diálogo internamente.

Bernard em Atlético-MG x Puerto Cabello (Foto: Pedro Souza / Atlético)

– Eu sempre deixei claro que sou empregado, obedeço as ordens. Se eu tenho a oportunidade de conversar, eu converso. Já tive essa oportunidade (com o Barba), deixei claro que me sinto confortável do lado esquerdo. Mas que estava aberto a me adaptar em qualquer posição. Por mais que eu jogue na esquerda, posso jogar centralizado, vou fazer meu melhor. Pode não ser o melhor para os outros, mas o meu melhor. Tive essa conversa. Mas foram aparecendo oportunidades, no clássico contra o Cruzeiro – comentou o jogador.

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