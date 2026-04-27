Dublador revela falas da briga entre ex-São Paulo e Danielzinho: 'Quer se aparecer'

O São Paulo venceu o Mirassol na noite deste sábado (25), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 13ª rodada do Brasileirão, e respirou na competição. O dublador Velloso divulgou o diálogo do momento da briga entre Reinaldo, ex-atleta do São Paulo, e o meia Danielzinho. Os jogadores em questão, já foram companheiros de equipe no Mirassol.

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O Tricolor chegou aos 23 pontos e segue na quarta posição na tabela de classificação. Já o Mirassol permanece com apenas nove pontos e na zona de rebaixamento.

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Confira a discussão e provocações dos jogadores

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Como foi São Paulo x Mirassol?

O primeiro tempo em Campinas foi bastante movimentado, mas, apesar das várias chegadas ao ataque, a equipe de Roger Machado não conseguia finalizar com tanta efetividade ou, então, os defensores chegavam no momento exato da finalização. Do lado do Mirassol, que apostava contra-ataque, foram menos jogadas de perigo, principalmente duas: uma com Reinaldo e outra com Alesson, que balançou a rede, mas viu o gol ser anulado por impedimento.

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No segundo tempo, o Tricolor permaneceu com mais posse de bola e também com mais chegadas ao ataque, principalmente com Artur, que busca garantir titularidade. No entanto, apesar de não ter tido grandes oportunidades na partida, foi de Luciano que saiu o gol da vitória. O camisa 10 marcou aos 30 da segunda etapa.

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Na próxima rodada do Nacional, o São Paulo vai receber o Bahia, em Bragança Paulista, já que o Estádio do Morumbis será utilizado para show. A partida será no dia 3 de maio, às 16h (de Brasília). Já o Mirassol recebe o Corinthians, no mesmo dia, às 20h30.

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