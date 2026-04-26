John Kennedy salva Fluminense de vexame contra a Chape; dê suas notas

O Fluminense venceu a Chapecoense por 2 a 1 neste domingo (26) no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão. Os gols da partida foram marcados por Savarino e John Kennedy para o Flu, e Ênio para a Chape.

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Com o resultado, o Tricolor vai a 26 pontos e fica na terceira posição da tabela. A Chapecoense segue na lanterna, estacionada nos oito pontos. O próximo compromisso do Flu é contra o Bolívar, na quinta-feira (30), pela Libertadores, na Bolívia.

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O primeiro tempo foi um bombardeio do Fluminense na meta de Anderson, grande destaque dos primeiros 45 minutos. Faltou qualidade para os jogadores tricolores definirem as chances. Com o passar do tempo, a arquibancada começou a ficar impaciente assistindo ao placar zerado contra um adversário completamente inofensivo.

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Na segunda etapa o cenário era o mesmo até os dez minutos, quando o Fluminense conseguiu abrir o placar com Savarino, de pênalti. Depois disso, o Tricolor baixou a guarda e deixou a Chape empatar. Quase nos acréscimos, John Kennedy entrou e decidiu para o Flu.

Savarino comemoram gol do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O Lance Capital veio do banco. Zubeldía colocou o time pra frente depois do empate da Chapecoense com Ganso, John Kennedy e Alisson e conseguiu o gol da vitória.

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Deu aula 🏅

John Kennedy foi o destaque da partida. Antes do camisa nove entrar, Savarino e Guga faziam boa partida, mas a vitória só veio com o golaço do Urso de esquerda. Centroavante tem que decidir, e foi isso que o JK fez.

Ficou abaixo 📉

Se o John Kennedy decidiu na chance que teve, o titular Castillo ficou devendo. O Fluminense empilhou chances e o atacante argentino não conseguiu botar a bola na casinha, além de não ter contribuído na criação.

Notas do Fluminense; Avalie os jogadores!

Notas da Chapecoense; Avalie os jogadores!

✅ Ficha técnica

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 1 CHAPECOENSE

BRASILEIRÃO - 13ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 26 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

⚽ Gols: Savarino (10'/2T), Ênio (32'/2T), John Kennedy (40'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Ganso (FLU); Eduardo Doma, Ênio, João Vitor e Jean Carlos (CHA)

🟥 Cartões vermelhos: Eduardo Doma

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Guga (Ignácio), Jemmes, Freytes e Arana; Bernal (Alisson), Hércules (Ganso) e Savarino; Canobbio, Serna (Soteldo) e Castillo (John Kennedy).

CHAPECOENSE (Técnico: Fábio Mathias)

Anderson; Victor Caetano, Rafael Thierry (Neto Pessoa), Eduardo Doma, Marcos Vinícius (Everton) e Walter Clar (Rafael Carvalheira); Camilo, Higor Meritão (João Vitor) e Jean Carlos (Ênio); Garcez e Marcinho.

🟨 Arbitragem

🟨 Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

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