Figurinhas especiais, preços e Rodrygo: saiba tudo sobre o novo álbum da Copa

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A Copa do Mundo 2026 está chegando e, com ela, o novo álbum de figurinhas da Panini. O Lance! visitou a fábrica da empresa, em Barueri, São Paulo, para entender como são confeccionados os pacotes, além de conversar com Rau Vallecillo, representante da marca no Brasil e na América Latina.

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➡️ Da fábrica à banca: veja o processo de produção das figurinhas da Copa do Mundo

Entenda como o álbum é pensado, como funciona a "substituição" de figurinhas de jogadores que não foram convocados, preços e muito mais.

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O álbum da Copa do Mundo conta, no espaço onde os cromos serão colados, com o nome de cada jogador que deve ser posicionado. No entanto, alguns dos nomes que foram impressos no livro podem ficar de fora da escalação final, como o de Rodrygo, que perderá a chance de disputar o torneio por conta de uma lesão em seu joelho.

Confira como está a página da Seleção Brasileira:

Página da Seleção Brasileira no álbum da Copa do Mundo (Foto: Gabriel Britto/Lance!)

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Como funciona a 'substituição' de figurinhas?

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Raul Vallecillo explicou.

— Nós fazemos um layout inicial de cada uma das seleções e com isso sai a produção do álbum dentro de cada um dos envelopes. Mas quando já estamos com o Mundial em cima, já sabemos com certeza quais são os jogadores que efetivamente vão ao Mundial, seja porque não foram selecionados e que efetivamente estão convocados, e, eventualmente, as mudanças que correspondem. Com essas mudanças, nós fazemos um set de atualização para poder ter, certamente, em cada seleção os jogadores que foram a este Mundial — explicou Raul.

Figurinhas especiais

Caso você colecione figurinhas, certamente se lembra que, em 2022, diversos compradores iam as bancas de jornais acompanhados de balanças para pesar os pacotes, em busca das raras "Extra Stickers". Neste ano, além das raridades Base, Bronze, Silver e Gold, os cromos especiais ganharam mais um integrante na família. Confira as fotos exclusivas do Lance!:

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Extra Stickers especiais de nova raridade (Foto: Gabriel Britto/Lucas Cremonese/Lance!)

Perguntado sobre a continuidade das "Extra Stickers", Raul afirmou que todo o Mundial contará com cromos especiais em seus álbuns:

— Todos os álbuns dos mundiais sempre têm uma variação e trazem figurinhas adicionais. Neste caso, não somente os stickers base, estão inclusos os especiais e, além disso, uns variantes que vão permitir poder personalizar também o álbum com outro tipo de stickers adicionais — explicou.

Preços

Os envelopes de figurinhas custarão R$ 7,00 cada. Cada pacote entregará sete cromos ao consumidor, a não ser que ele seja premiado com uma "Extra Sticker", neste caso, são 8 adesivos.

Além disso, mais uma vez teremos figurinhas grudadas nos rótulos da Coca-Cola.

Confira a tabela de preços dos pacotes e álbuns:

Pacotes - R$ 7,00

Álbum brochura - R$ 24,90

Álbum Capa Dura - R$ 74,90

Álbum Capa Dura Prata - R$ 79,90

Álbum Capa Dura Ouro - R$ 79,90