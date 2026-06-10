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São Paulo continua em tratativas por Victor Sá; entenda a situação

Valores estão sendo discutidos

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
10/06/2026 14:13
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Victor Sá comemora gol pelo Krasnodar (Foto: Divulgação/Krasnodar)
Tricolor segue nas tratativas (Foto: Divulgação/Krasnodar)

O São Paulo segue em tratativas para contratar Victor Sá. O Lance! apurou que os detalhes em discussão envolvem questões salariais e outros aspectos financeiros, mas a expectativa por um acordo segue positiva entre as partes.

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    • Segundo apurado pela reportagem, clube e estafe do jogador estão alinhando os últimos detalhes contratuais antes de um desfecho. Ao Lance!, a situação foi explicada como um processo normal de ajustes finais, comum em tratativas deste porte.

    Pedido por Dorival Júnior, na Rússia, Victor Sá recebia um valor acima do que o São Paulo costuma pagar. A ideia é discutir esses detalhes nas próximas conversas. O atleta tem contrato até o dia 30 de junho com o Krasnodar e chegaria em uma negociação sem custos ao clube no que diz respeito à transferência.

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    No Brasil, Victor Sá chamou atenção durante sua passagem pelo Botafogo, entre 2022 e 2024. Em 2024, foi negociado com o Krasnodar, da Rússia. Seu contrato termina na metade deste ano e, até o momento, não houve movimentação para uma renovação. Em abril, o clube carioca chegou a sondar a situação do atacante pensando em uma possível repatriação.

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    Victor Sá comemora gol pelo Krasnodar (Foto: Divulgação/Krasnodar)
    Victor Sá comemorando gol pelo Krasnodar (Foto: Divulgação/Krasnodar)

    São Paulo deve buscar contratações pontuais no mercado

    Quanto a movimentações no mercado, o São Paulo deve ir atrás de reforços pontuais. Entre eles, um ou dois zagueiros, além da vinda de um meia. O São Paulo deve manter a mesma estratégia adotada na última janela de transferências. Ou seja, buscar jogadores livres no mercado ou que possam chegar por empréstimo, desde que tenham salários compatíveis com a realidade financeira do clube.

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