São Paulo encerra negociação por Domingos Duarte Jogador estava com conversas avançadas

O São Paulo encerrou as negociações com Domingos Duarte, zagueiro português. O Lance! apurou que não devem acontecer mais conversas.

O Tricolor esperava uma resposta até esta terça-feira (9). O staff de Domingos Duarte, por sua vez, entrou em contato com o clube e informou que o zagueiro recuou da proposta. Em determinados momentos, um acerto esteve muito próximo, porém as partes não chegaram a um acordo.

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Aos 31 anos, Domingos Duarte tem contrato com o Getafe apenas até 30 de junho e ficará livre no mercado, podendo assinar com qualquer clube sem custos de transferência. Isso estaria de acordo justamente com os moldes nos quais o Tricolor tem trabalhado nesta janela de transferências. O entrave, no entanto, ficou na questão salarial.

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Domingos Duarte em ação pelo Getafe (Foto: Divulgação/Getafe)

São Paulo mira zagueiro no mercado

Vale destacar que o São Paulo ainda mira um zagueiro no mercado. Com Arboleda afastado, e sem intenção de ser reintegrado, e com a rescisão de Matheus Dória, o Tricolor entende que a posição é prioridade, algo sinalizado também por Dorival Júnior.

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São Paulo avança conversas por Victor Sá

Ao mesmo que o São Paulo estava estudando a contratação de Domingos Duarte, também trabalha nas negociações com Victor Sá. Neste caso, seguem sinalizadas de uma forma positiva. Atualmente no Krasnodar, da Rússia, o atacante tem contrato até o fim de junho e ficará livre no mercado.

Há a questão salarial. Na Rússia, Victor Sá recebia um valor acima do que o São Paulo costuma pagar. A ideia é discutir esses detalhes nas próximas conversas. O Lance! apurou que a proposta do Tricolor é vista com bons olhos pelo estafe do atleta, mas esses pontos ainda serão analisados.