Vasco renova contrato de JP até o fim de 2028 Cria da base amplia vínculo enquanto clube busca reforços para o setor

O Vasco acertou a renovação de contrato do meio-campista JP até dezembro de 2028. O vínculo anterior do jogador era válido até o fim de 2027, mas o clube optou por ampliar o contrato por mais uma temporada. A atualização já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

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Revelado pelas categorias de base do Cruz-Maltino, JP está em São Januário desde 2019 e construiu uma trajetória de destaque nos times de formação, conquistando diversos títulos. No profissional, o meia estreou em 2024, na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, e desde então soma 22 partidas com a camisa vascaína.

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Apesar de não ser titular, o jogador já demonstrou seu potencial. Em 2025, foi emprestado ao Avaí para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e se destacou como um dos principais nomes da equipe catarinense. O bom desempenho valorizou o atleta, que retornou ao Vasco com mais espaço no elenco principal, principalmente em partidas da Sul-Americana.

JP deve ser um dos titulares do Vasco contra o Audax Italiano (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Na temporada de 2026, JP disputou nove partidas e segue como uma opção importante para o setor de meio-campo. Com a possível saída de Tchê Tchê, a tendência é que o jovem ganhe ainda mais oportunidades ao longo do segundo semestre.

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Segundo-volante é prioridade do Vasco no mercado

Além da busca por um zagueiro destro para fortalecer o sistema defensivo, o Vasco também trata a contratação de um segundo volante como prioridade na próxima janela de transferências. A posição é considerada uma das mais carentes do elenco, e a diretoria trabalha para entregar novas opções à comissão técnica para a reta final da temporada.

O elenco vascaíno tem reapresentação marcada para o próximo dia 22, quando iniciará a preparação para a sequência da temporada.

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