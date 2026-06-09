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Vasco renova contrato de JP até o fim de 2028

Cria da base amplia vínculo enquanto clube busca reforços para o setor

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 13:59
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JP na primeira partida entre Vasco e Audax Italiano (Foto: Matheus Lima/Vasco)
JP na primeira partida entre Vasco e Audax Italiano (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco acertou a renovação de contrato do meio-campista JP até dezembro de 2028. O vínculo anterior do jogador era válido até o fim de 2027, mas o clube optou por ampliar o contrato por mais uma temporada. A atualização já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

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    • ➡️Do vídeo de uma câmera à descoberta pelo neto de Garrincha: a trajetória de JP no Vasco

    Revelado pelas categorias de base do Cruz-Maltino, JP está em São Januário desde 2019 e construiu uma trajetória de destaque nos times de formação, conquistando diversos títulos. No profissional, o meia estreou em 2024, na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, e desde então soma 22 partidas com a camisa vascaína.

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    Apesar de não ser titular, o jogador já demonstrou seu potencial. Em 2025, foi emprestado ao Avaí para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e se destacou como um dos principais nomes da equipe catarinense. O bom desempenho valorizou o atleta, que retornou ao Vasco com mais espaço no elenco principal, principalmente em partidas da Sul-Americana.

    JP deve ser um dos titulares do Vasco contra o Audax Italiano (Foto: Matheus Lima/Vasco)
    JP deve ser um dos titulares do Vasco contra o Audax Italiano (Foto: Matheus Lima/Vasco)

    ➡️ Léo Matos deixa o Vasco e assume cargo de diretor esportivo em clube europeu

    Na temporada de 2026, JP disputou nove partidas e segue como uma opção importante para o setor de meio-campo. Com a possível saída de Tchê Tchê, a tendência é que o jovem ganhe ainda mais oportunidades ao longo do segundo semestre.

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    Segundo-volante é prioridade do Vasco no mercado

    Além da busca por um zagueiro destro para fortalecer o sistema defensivo, o Vasco também trata a contratação de um segundo volante como prioridade na próxima janela de transferências. A posição é considerada uma das mais carentes do elenco, e a diretoria trabalha para entregar novas opções à comissão técnica para a reta final da temporada.

    O elenco vascaíno tem reapresentação marcada para o próximo dia 22, quando iniciará a preparação para a sequência da temporada.

    Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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