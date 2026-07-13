Pentacampeão do mundo, Kléberson é internado após exames detectarem obstruções arteriais Ex-volante da Seleção está estável e seguirá tratamento com mudanças de hábitos

O ex-jogador Kléberson, pentacampeão do mundo com a Seleção em 2002, aos 47 anos de idade, foi internado nesta segunda-feira (13) no Hospital Cardiológico Constantini, em Curitiba. A internação foi recomendada após uma bateria de exames realizados no ex-volante, que sentiu dores na região do peito.

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Segundo a esposa de Kléberson, Dayane Willians, os exames apontaram obstruções de aproximadamente 50% em três artérias do ex-jogador. Apesar da preocupação inicial, a equipe médica descartou a possibilidade de um possível infarto, e o ex-volante apresenta bom estado de saúde. A atualização foi compartilhada por Dayane nas redes sociais. Ela informou que Kléberson está estável e afirmou que o episódio serviu como um importante alerta para que façam uma mudança de hábitos mais saudáveis no dia a dia.

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— Ele está bem! Agora é redobrar os cuidados e mudar o estilo de vida. Prometo cuidar bem do coração do nosso campeão — afirmou Dayane.

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Kléberson em jogo entre Noruega e Senegal, pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Instagram / @klebersonk15)

Inicialmente, Kléberson tomou uma medicação para aliviar o desconforto, porém, mesmo com a redução dos sintomas, a sensação persistiu e ele optou por uma consulta no hospital. Os primeiros exames já descartaram um possível infarto. No entanto, uma tomografia identificou algumas obstruções significativas nas artérias coronárias. Mesmo com o diagnóstico, o quadro não exige intervenção cirúrgica neste momento, já que esse tipo de procedimento costuma ser mais indicado quando o bloqueio ultrapassa os 70%.

Agora, Kléberson seguirá sob acompanhamento médico para definir o melhor tratamento do ex-jogador. A decisão, porém, dependerá de exames complementares que indicarão se o problema poderá ser controlado somente com medicamentos e mudança de hábitos ou se necessitará de uma operação no futuro.

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