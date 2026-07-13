Pentacampeão do mundo, Kléberson é internado após exames detectarem obstruções arteriais
Ex-volante da Seleção está estável e seguirá tratamento com mudanças de hábitos
O ex-jogador Kléberson, pentacampeão do mundo com a Seleção em 2002, aos 47 anos de idade, foi internado nesta segunda-feira (13) no Hospital Cardiológico Constantini, em Curitiba. A internação foi recomendada após uma bateria de exames realizados no ex-volante, que sentiu dores na região do peito.
➡️Presidente da CBF fiscaliza treino e prega união na base da Seleção Brasileira
Segundo a esposa de Kléberson, Dayane Willians, os exames apontaram obstruções de aproximadamente 50% em três artérias do ex-jogador. Apesar da preocupação inicial, a equipe médica descartou a possibilidade de um possível infarto, e o ex-volante apresenta bom estado de saúde. A atualização foi compartilhada por Dayane nas redes sociais. Ela informou que Kléberson está estável e afirmou que o episódio serviu como um importante alerta para que façam uma mudança de hábitos mais saudáveis no dia a dia.
— Ele está bem! Agora é redobrar os cuidados e mudar o estilo de vida. Prometo cuidar bem do coração do nosso campeão — afirmou Dayane.
➡️Novo ciclo: jovens que atuam no Brasil podem receber primeira chance com Ancelotti
Inicialmente, Kléberson tomou uma medicação para aliviar o desconforto, porém, mesmo com a redução dos sintomas, a sensação persistiu e ele optou por uma consulta no hospital. Os primeiros exames já descartaram um possível infarto. No entanto, uma tomografia identificou algumas obstruções significativas nas artérias coronárias. Mesmo com o diagnóstico, o quadro não exige intervenção cirúrgica neste momento, já que esse tipo de procedimento costuma ser mais indicado quando o bloqueio ultrapassa os 70%.
Agora, Kléberson seguirá sob acompanhamento médico para definir o melhor tratamento do ex-jogador. A decisão, porém, dependerá de exames complementares que indicarão se o problema poderá ser controlado somente com medicamentos e mudança de hábitos ou se necessitará de uma operação no futuro.
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Corinthians
Aposta do setorista: Gui Amorim, do Corinthians, é promessa para a Seleção BrasileiraHá 3 horas
Fora de Campo
Vídeo da CBF após queda do Brasil na Copa do Mundo pega mal: 'Acabou'Há 5 horas
Seleção Brasileira
Presidente da CBF fiscaliza treino e prega união na base da Seleção BrasileiraHá 18 horas
Seleção Brasileira
Alisson se manifesta na internet após queda do Brasil na Copa do MundoHá 21 horas
Seleção Brasileira
Bernardinho diz que Brasil 'precisa achar caminho' e pede tempo a AncelottiHá 21 horas
Seleção Brasileira
CBF se manifesta uma semana após eliminação do BrasilHá 21 horas
Mais LANCE!