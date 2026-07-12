Alisson se manifesta na internet após queda do Brasil na Copa do Mundo Titular do Brasil publica texto forte uma semana após a queda contra a Noruega

O goleiro Alisson quebrou o silêncio neste domingo (12) e se manifestou publicamente pela primeira vez desde a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Em sua conta oficial no Instagram, o titular da Amarelinha publicou um longo texto de desabafo exatamente uma semana após a derrota por 2 a 1 para a Noruega, que decretou a pior campanha do país em Mundiais nos últimos 92 anos.

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Aos 33 anos, goleiro do Liverpool agradece apoio e afirma que o foco já se volta para a busca do hexa (Foto: Angela Weiss / AFP)

Aos 33 anos, em sua terceira participação em Copas, o jogador do Liverpool lamentou não ter conseguido alcançar a grande decisão do torneio, marcada para o próximo dia 19.

"Meu desejo era estar escrevendo essa legenda, após o dia 19, como campeão do mundo! Mas, de alguma maneira, não foi possível alcançar o nosso grande objetivo nessa Copa do Mundo!", escreveu o goleiro.

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Foco no recomeço e agradecimento à torcida

Apesar do forte sentimento de frustração que tomou conta do elenco após os dois gols sofridos pelo atacante Erling Haaland no dia 5 de julho, Alisson destacou que o grupo precisa olhar para frente. O goleiro ressaltou sua postura de resiliência diante do resultado negativo em Miami.

"Logo após a derrota, o sentimento de frustração e tristeza são grandes, seguidos por muitos questionamentos! Mas escolho não sucumbir aos sentimentos, e a me colocar de pé prontamente!", publicou.

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Na segunda metade do texto, o goleiro fez questão de agradecer o apoio recebido pelos torcedores ao longo de toda a preparação e dos jogos nos Estados Unidos. Ele pediu que o público mantenha o mesmo nível de união e engajamento pensando no futuro do futebol nacional.

"Vivi intensamente todos os dias dessa Copa, com empenho, dedicação, e buscando fazer o melhor sempre! Quero agradecer de coração a cada um que torceu e acreditou em nós. Pude ver nessa Copa uma grande mobilização de milhões de brasileiros com o mesmo sentimento e objetivo, e o meu desejo é que esse sentimento continue. Seguimos em frente na busca do hexa!", concluiu Alisson.

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Confira a publicação de Alisson na íntegra:

"Meu desejo era estar escrevendo essa legenda, após o dia 19, como campeão do mundo! Mas, de alguma maneira, não foi possível alcançar o nosso grande objetivo nessa Copa do Mundo! Logo após a derrota, o sentimento de frustração e tristeza são grandes, seguidos por muitos questionamentos! Mas, escolho não sucumbir aos sentimentos, e a me colocar de pé prontamente!

Nessa vida debaixo do sol, o sabor é agridoce! Por vezes nos alegraremos com o doce sabor de uma conquista, por outras sentiremos o amargo sabor da derrota! E o futebol é um grande exemplo disso! Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá uma perspectiva pra além dessa vida, e nos permite desfrutar de tudo o que recebemos das mãos do Senhor!

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Vivi intensamente todos os dias dessa Copa, com empenho, dedicação, e buscando fazer o melhor sempre!

Quero agradecer de coração a cada um que torceu e acreditou em nós. Pude ver nessa Copa uma grande mobilização de milhões de brasileiros com o mesmo sentimento e objetivo, e o meu desejo é que esse sentimento continue.

Seguimos em frente na busca do hexa!!"

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