logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Atlético-MG alfineta o Flamengo em publicação; veja

Clube mineiro reagiu a publicação do Rubro-Negro

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 22:53
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Atlético-MG e Flamengo em partida válida pelo Campeonato Brasileiro
Atlético-MG e Flamengo em partida válida pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Divulgação/Flamengo)

O Flamengo anunciou nesta quinta-feira (16) um projeto que consiste em uma camisa especial da equipe estampada com a arte feita por um torcedor e escolhida pela torcida por meio de votação popular. Em retaliação, o Atlético-MG usou as redes sociais para ironizar a publicação.

  • Onde assistir de Flamengo x Olimpia

    Flamengo x Olimpia: onde assistir e prováveis escalações para o amistoso

    Onde Assistir
    Há 8 horas
  • BAP durante entrevista à Flamengo TV

    Flamengo aciona agência contra venda da SAF do Vasco

    Futebol Nacional
    Há 7 horas
  • José Boto e Filipe Luís conversam durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu

    Boto é sincero sobre interesse do Monaco de Filipe Luís em jogadores do Flamengo: ‘Não temo’

    Flamengo
    Há 7 horas

    • Brasileirão retorna: veja tabela e compare com situação à mesma altura em 2025

    Na rede social, o perfil do clube mineiro comentou na publicação com um emoji de olhos. A resposta sugere que a campanha do Flamengo se assemelha ao "Manto da Massa", concurso similar criado pelo Atlético em 2020. Veja:

    continua após a publicidade

    Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

  • Juiz esloveno Slavko Vinčić

    Árbitro da final da Copa já foi detido em festa com drogas, armas e prostitutas

    Copa do Mundo 2026
    Há 47 minutos
  • Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    Wilton? Fifa escolhe árbitro para França x Inglaterra na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Árbitro Slavko Vincic mostrando cartão vermelho na Copa do Mundo

    Fifa define árbitro para final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina

    Copa do Mundo 2026
    Há 48 minutos

    • Em 2020, o Atlético-MG fez a mesma campanha de com três edições do concurso 'Manto da Massa', uma iniciativa que consiste na produção de um uniforme oficial do clube, baseado em um projeto artístico elaborado por um torcedor ou torcedora. Veja:

    ➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

    Flamengo aciona agência contra venda da SAF do Vasco

    Flamengo acionou a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF) para que analise e, se for o caso, vete a negociação entre o Vasco e o empresário Marcos Lamacchia para a compra da SAF cruz-maltina. O clube rubro-negro sustenta que a operação pode contrariar as regras sobre multipropriedade previstas no Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF) e na Lei Geral do Esporte.

    continua após a publicidade
    Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista durante entrevista à Flamengo TV
    Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista durante entrevista à Flamengo TV (Foto: Reprodução)

    ➡️ Boto é sincero sobre interesse do Monaco de Filipe Luís em jogadores do Flamengo: 'Não temo'

    A manifestação do Flamengo tem como base a Seção 9 do Regulamento de Sustentabilidade Financeira, que trata de multiclubes, além do artigo 62 da Lei Geral do Esporte. Marcos Lamacchia é filho de José Lamacchia, marido de Leila Pereira, presidente do Palmeiras até dezembro de 2027. A notícia foi publicada primeiramente pelo portal "ge".

    ➡️ Vasco inicia processo para venda da SAF com proposta superior a R$ 2 bilhões

    🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique e saiba mais!

    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Pedro Emanuel em coletiva do Vasco após derrota para o Vitória

    Vasco

    Pedro Emanuel vê Vasco sem reação na estreia: 'Nos abateu'

    Há 26 minutos
    Cauan Barros em ação durante a partida contra o Vitória

    Fora de Campo

    Torcedores apontam culpado por derrota do Vasco para o Vitória: 'Sempre'

    Há 47 minutos
    Partida entre Botafogo e Santos válida pelo Campeonato Brasileiro 2026.

    Santos

    Veríssimo diz que 'erros individuais defensivos' atrapalharam o Santos contra o Botafogo

    Há 56 minutos
    Botafogo x Santos

    Futebol Nacional

    Dê suas notas: Botafogo marca no fim e vence o Santos no Brasileirão

    Há 1 hora
    Pedro Emanuel observa treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa

    Fora de Campo

    Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após derrota para o Vitória

    Há 1 hora
    Botafogo vence o Santos nos minutos finais da partida, no Nilton Santos. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

    Futebol Nacional

    Botafogo marca no último lance e vence Santos pelo Brasileirão

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Vitória x Vasco - jogadores disputam bola no alto

    Dê suas notas: quem foi o pior na derrota do Vasco para o Vitória?

    Cuiabano, lateral-esquerdo do Vasco em ação na partida contra o Vitória

    Lance em Vitória x Vasco viraliza: 'Volta Copa do Mundo'

    Jogadores do Vasco e Vitória disputando bola em partida do Brasileirão

    Falha de titular em Vitória x Vasco gera revolta: 'Não é possível'

    Kadir comemorando com a camisa do Botafogo contra o Santos

    Veja os gols da vitória do Botafogo sobre o Santos no Brasileirão

    Botafogo e Santos estão se enfrentando nesta quinta-feira (16)

    Gol perdido em Botafogo x Santos repercute: 'Não pode'

    Kaio Jorge faz treinamento na Toca da Raposa II

    Kaio Jorge 'tranquiliza' torcedores após jogo-treino do Cruzeiro

    Onde assistir a Fluminense x Bragantino

    Fluminense x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e escalações

    Vestiário do Botafogo para o duelo com o Santos

    Botafogo está escalado com novidades para enfrentar o Santos; veja time

    Kaio Jorge em jogo-treino na Toca II

    Cruzeiro goleia Ipatinga no segundo jogo-treino do dia; veja os gols

    Hulk no treino do Fluminense no CT Carlos Castilho

    Escalação do Fluminense: Hulk começa de titular, John Kennedy fica no banco

    Felipe Teresa foge da marcação de jogadores do Palmeiras

    Atacante do Palmeiras faz golaço do meio-campo contra o Corinthians no Sub-20; assista

    Pedro Milans em dividida durante treino do Corinthians

    Corinthians intensifica preparação, e Diniz faz testes em treino tático