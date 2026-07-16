Atlético-MG alfineta o Flamengo em publicação; veja Clube mineiro reagiu a publicação do Rubro-Negro

O Flamengo anunciou nesta quinta-feira (16) um projeto que consiste em uma camisa especial da equipe estampada com a arte feita por um torcedor e escolhida pela torcida por meio de votação popular. Em retaliação, o Atlético-MG usou as redes sociais para ironizar a publicação.

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Na rede social, o perfil do clube mineiro comentou na publicação com um emoji de olhos. A resposta sugere que a campanha do Flamengo se assemelha ao "Manto da Massa", concurso similar criado pelo Atlético em 2020. Veja:

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Em 2020, o Atlético-MG fez a mesma campanha de com três edições do concurso 'Manto da Massa', uma iniciativa que consiste na produção de um uniforme oficial do clube, baseado em um projeto artístico elaborado por um torcedor ou torcedora. Veja:

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Flamengo aciona agência contra venda da SAF do Vasco

O Flamengo acionou a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF) para que analise e, se for o caso, vete a negociação entre o Vasco e o empresário Marcos Lamacchia para a compra da SAF cruz-maltina. O clube rubro-negro sustenta que a operação pode contrariar as regras sobre multipropriedade previstas no Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF) e na Lei Geral do Esporte.

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Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista durante entrevista à Flamengo TV (Foto: Reprodução)

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A manifestação do Flamengo tem como base a Seção 9 do Regulamento de Sustentabilidade Financeira, que trata de multiclubes, além do artigo 62 da Lei Geral do Esporte. Marcos Lamacchia é filho de José Lamacchia, marido de Leila Pereira, presidente do Palmeiras até dezembro de 2027. A notícia foi publicada primeiramente pelo portal "ge".

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