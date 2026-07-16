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Cruzeiro goleia Ipatinga no segundo jogo-treino do dia; veja os gols

Mais cedo a Raposa goleou o São Caetano

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
16/07/2026 18:15
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Kaio Jorge em jogo-treino na Toca II
Kaio Jorge em jogo-treino na Toca II (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

O Cruzeiro goleou o Ipatinga por 8 a 1 na tarde desta quinta-feira (16), em jogo-treino realizado na Toca da Raposa II. Este foi o segundo confronto de preparação do dia da equipe.

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    • Os gols da partida contra o time mineiro foram marcados por Kaio Jorge (3), Kaique Kenji (3), Lucas Silva e Rayan Lelis.

    Kaique Kenji em jogo-treino na Toca II
    Kaique Kenji em jogo-treino na Toca II (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

    Este é o último confronto preparatório da equipe comandada por Artur Jorge antes da volta ao Brasileirão. O Cruzeiro enfrentará o Internacional na próxima quarta-feira (22).

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    • Segundo jogo-treino do Cruzeiro no dia

    No primeiro jogo-treino desta quinta-feira (16), o Cruzeiro venceu o São Caetano por 9 a 0 na Toca da Raposa II. À tarde, a equipe de Artur Jorge fará mais uma partida.

    Os gols da partida foram marcados por Matheus Pereira (3), Sinisterra (2), Bruno Rodrigues (2), Kauã Moraes e Villalba.

    O primeiro gol foi anotado por Bruno Rodrigues, após bola mal afastada. O segundo saiu com Sinisterra, em jogada pela direita. Matheus Pereira marcou o terceiro após lance pela esquerda. O camisa 10 balançou as redes novamente em rebote do goleiro.

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    No segundo tempo, Villalba aproveitou falha do goleiro e fez 4 a 0. Após jogada trabalhada, Bruno Rodrigues marcou seu segundo gol. Sinisterra voltou a balançar as redes de cabeça e, em seguida, Matheus Pereira driblou o goleiro para ampliar. Com pressão alta, o camisa 10 fez seu terceiro, roubando a bola do adversário.

    Adversário do Cruzeiro em jogo-treino

    O Ipatinga foi rebaixado para a Segunda Divisão do Campeonato Mineiro com -2 pontos e uma vitória em dez jogos. O time foi punido no início do torneio com perda de seis pontos por transfer ban.

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    Por causa da punição, o clube montou um elenco com jogadores jovens e vê o amistoso como oportunidade para acelerar o desenvolvimento dos atletas.

    Donizete, técnico do Ipatinga
    Donizete, técnico do Ipatinga (Foto: Divulgação Ipatinga)

    – Temos um elenco de jovens atletas, mas que têm qualidades e potencial de crescimento. Nosso objetivo é avaliar o grupo contra um adversário muito mais qualificado. Independentemente do resultado ou de qualquer outra circunstância, será uma experiência imensa para eles. Precisamos disso para dar continuidade ao nosso trabalho com uma análise ainda melhor e mais completa – comenta o técnico Donizete Amorim.

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