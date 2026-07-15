logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Vasco inicia processo para venda da SAF com proposta superior a R$ 2 bilhões

Clube dá início à etapa judicial para alienação de 90% das ações da nova SAF

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 16:12
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Pedrinho está à frente do futebol do Vasco por decisão liminar da Justiça
Pedrinho é o presidente do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

O Vasco deu mais um passo importante no processo de venda da SAF. A diretoria iniciou o procedimento judicial para a alienação da chamada UPI Equity, unidade produtiva isolada que reúne os 90% das ações da nova Sociedade Anônima do Futebol. O edital foi publicado pela 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, marcando o início de uma das etapas decisivas para a concretização do negócio. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Gustavo Cunha e confirmada pelo Lance!.

  • Jair disputa a bola durante jogo-treino contra o Olaria

    Lesionados do Vasco: Jair e Euder retornam; Matheus Carvalho segue fora

    Vasco
    Há 1 hora
  • Juninho comemora gol marcado pelo Vasco para abrir o placar contra o Cruzeiro

    Juninho e Alison comemoram vaga do Vasco na semifinal do Brasileiro Sub-20

    Vasco
    Há 18 horas
  • Matheus Curopos em durante entrevista

    Técnico Matheus Curopos celebra campanha do Vasco no Brasileiro sub-20

    Vasco
    Há 19 horas

    • ➡️ Vasco acerta saída de Hugo Moura para clube da Arábia Saudita

    O comprador é o grupo liderado pelo empresário Marcos Faria Lamacchia, representado pela empresa Almirante Participações e Empreendimentos S.A.. Na condição de "stalking horse bidder", o investidor terá direito de preferência durante o processo competitivo, mecanismo previsto na recuperação judicial que permite a apresentação de propostas concorrentes antes da homologação da venda.

    continua após a publicidade

    A proposta negociada entre as partes desde o ano passado supera a marca de R$ 2 bilhões quando considerados os aportes, investimentos, assunção de passivos e demais compromissos previstos no acordo.

    ➡️ Vitória x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

  • O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, reage durante a partida semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre França e Espanha, no Estádio Dallas, em Arlington.

    Eliminação da França em 2026 reacende memória de timaços sem Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 10 minutos
  • O atacante #09 da Inglaterra, Harry Kane, observa enquanto o atacante argentino #10 Lionel Messi e o meio-campista inglês #08 Elliot Anderson disputam a bola durante a semifinal do torneio da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Argentina

    Técnico se irrita em Inglaterra x Argentina e árbitro vira alvo: 'Pipocando'

    Copa do Mundo 2026
    Há 17 minutos
  • Ismail Elfath apitando Inglaterra e Argentina na Copa do Mundo

    Árbitro de Inglaterra x Argentina expulsou jogador do Brasileirão na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 24 minutos
    • Pedrinho, presidente do Vasco, durante entrevista coletiva
    Pedrinho durante coletiva do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

    Entre os principais pontos da oferta estão o investimento de R$ 500 milhões no futebol, com possibilidade de pagamento em até cinco anos, além de um piso de R$ 120 milhões para o desenvolvimento do CT profissional e R$ 30 milhões destinados à estrutura das categorias de base.

    continua após a publicidade

    O grupo também se compromete a adquirir os 31% das ações atualmente vinculadas à A-CAP, assumir a dívida da SAF — hoje estimada em cerca de R$ 1,3 bilhão, mas que pode ser reduzida para algo entre R$ 700 milhões e R$ 800 milhões após negociações — e absorver o fluxo de caixa projetado para os próximos anos.

    📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

    Outro ponto relevante é que o investidor assumirá a responsabilidade por eventuais déficits operacionais durante um período de dez anos. Além disso, o acordo prevê a manutenção da participação acionária por pelo menos uma década e a proibição da distribuição de dividendos nesse período, com todos os recursos sendo reinvestidos na operação do clube.

    continua após a publicidade

    O empréstimo DIP, de aproximadamente R$ 80 milhões, concedido pela Crefisa durante o processo de recuperação judicial, deixará de integrar a dívida da SAF e será convertido em participação societária do novo investidor.

    ⚽ MELHOR PALPITE: Aposte em Messi para marcar a qualquer altura em Inglaterra x Argentina @2.14
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    continua após a publicidade

    Memorando será levado aos poderes do clube

    Segunda a apuração do Lance!, o Memorando de Entendimento (MoU) está em fase final de assinatura, a tendência é que seja concluído no mais tardar na semana que vem, e deverá ser encaminhado à Assembleia Geral e ao Conselho Deliberativo para análise e aprovação. Somente após essa etapa o Vasco poderá avançar para a conclusão definitiva da venda.

    Venda pode influenciar planejamento da janela

    Internamente, a diretoria trabalha para acelerar o processo. A expectativa é que a concretização da operação permita ao clube contar com projeções financeiras do novo investidor ainda durante a atual janela de transferências, ampliando a capacidade de investimento para reforçar o elenco comandado por Pedro Emanuel na sequência da temporada.

    continua após a publicidade

    Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Hugo Moura Vasco

    Vasco

    Vasco acerta saída de Hugo Moura para clube da Arábia Saudita

    Há 1 hora
    Vasco enfrenta o Vitória nesta quinta-feira (15), nesta quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília)

    Onde Assistir

    Vitória x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

    Há 2 horas
    Pedrinho caminha no CT Moacyr Barbosa

    Vasco

    777 pode contestar decisão que recolocou Pedrinho na SAF do Vasco; especialista analisa

    Há 5 horas
    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, à beira do campo no duelo com a Chapecoense pelo Brasileirão

    Futebol Nacional

    Palmeiras de 'erro zero' é destaque entre defesas do Brasileirão; veja números

    Há 7 horas
    Spinelli se lamenta durante jogo entre Vasco e Bragantino pelo Brasileirão

    Futebol Nacional

    Da eficiência do Palmeiras à imprecisão do Vasco: os ataques do Brasileirão em números

    Há 9 horas
    Jair disputa a bola durante jogo-treino contra o Olaria

    Vasco

    Lesionados do Vasco: Jair e Euder retornam; Matheus Carvalho segue fora

    Há 10 horas
    Mais LANCE!
    Paulinho e Mauricio, jogadores do Palmeiras comemoram gol contra o Flamengo em jogo do Brasileirão no Maracanã

    Brasileirão retorna: veja tabela e compare com situação à mesma altura em 2025

    Juninho comemora gol marcado pelo Vasco para abrir o placar contra o Cruzeiro

    Juninho e Alison comemoram vaga do Vasco na semifinal do Brasileiro Sub-20

    Matheus Curopos em durante entrevista

    Técnico Matheus Curopos celebra campanha do Vasco no Brasileiro sub-20

    Juninho e Avellar comemora primeiro gol do Vasco contra o Cruzeiro

    Sob os olhares de Pedro Emanuel, Vasco vence o Cruzeiro e avança no Brasileiro Sub-20

    Pedro Emanuel acompanha a partida entre Vasco e Cruzeiro

    Novo técnico do Vasco, Pedro Emanuel acompanha jogo do sub-20 em São Januário

    Andrey Santos com sua esposa Yngryd e seus dois filhos na apresentação no Manchester United

    Cria do Vasco, Andrey Santos se declara ao clube em apresentação no Manchester United

    Camisa 8 do Vasco sub-20, Luiz Felipe lendo o Welcome Kit da base do Vasco

    Vasco entrega Welcome Kit aos atletas do sub-20 antes de partida decisiva no Brasileiro

    Admar Lopes em apresentação no Vasco da Gama

    Vasco adota cautela no mercado e aguarda definição sobre a SAF

    Fachada da sede náutica do Vasco da Gama

    Vasco prega respeito ao Poder Judiciário e manda recado à torcida

    Jair Cunha em campo pelo Nottingham Forest

    Mercado: Vasco mira zagueiro ex-Botafogo; Deossa está por detalhes

    Admar Lopes em apresentação no Vasco da Gama

    Admar Lopes alerta sobre possível reajuste financeiro na janela do Vasco

    Pedro Emanuel em apresentação no Vasco da Gama

    Pedro Emanuel revela choro do pai após acerto com o Vasco

    Paulinho em apresentação no Vasco da Gama

    Apresentado no Vasco, lateral Paulinho rechaça pressão: 'Um privilégio'