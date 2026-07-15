Vasco inicia processo para venda da SAF com proposta superior a R$ 2 bilhões Clube dá início à etapa judicial para alienação de 90% das ações da nova SAF

O Vasco deu mais um passo importante no processo de venda da SAF. A diretoria iniciou o procedimento judicial para a alienação da chamada UPI Equity, unidade produtiva isolada que reúne os 90% das ações da nova Sociedade Anônima do Futebol. O edital foi publicado pela 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, marcando o início de uma das etapas decisivas para a concretização do negócio. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Gustavo Cunha e confirmada pelo Lance!.

➡️ Vasco acerta saída de Hugo Moura para clube da Arábia Saudita

O comprador é o grupo liderado pelo empresário Marcos Faria Lamacchia, representado pela empresa Almirante Participações e Empreendimentos S.A.. Na condição de "stalking horse bidder", o investidor terá direito de preferência durante o processo competitivo, mecanismo previsto na recuperação judicial que permite a apresentação de propostas concorrentes antes da homologação da venda.

continua após a publicidade

A proposta negociada entre as partes desde o ano passado supera a marca de R$ 2 bilhões quando considerados os aportes, investimentos, assunção de passivos e demais compromissos previstos no acordo.

➡️ Vitória x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Pedrinho durante coletiva do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Entre os principais pontos da oferta estão o investimento de R$ 500 milhões no futebol, com possibilidade de pagamento em até cinco anos, além de um piso de R$ 120 milhões para o desenvolvimento do CT profissional e R$ 30 milhões destinados à estrutura das categorias de base.

continua após a publicidade

O grupo também se compromete a adquirir os 31% das ações atualmente vinculadas à A-CAP, assumir a dívida da SAF — hoje estimada em cerca de R$ 1,3 bilhão, mas que pode ser reduzida para algo entre R$ 700 milhões e R$ 800 milhões após negociações — e absorver o fluxo de caixa projetado para os próximos anos.

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Outro ponto relevante é que o investidor assumirá a responsabilidade por eventuais déficits operacionais durante um período de dez anos. Além disso, o acordo prevê a manutenção da participação acionária por pelo menos uma década e a proibição da distribuição de dividendos nesse período, com todos os recursos sendo reinvestidos na operação do clube.

continua após a publicidade

O empréstimo DIP, de aproximadamente R$ 80 milhões, concedido pela Crefisa durante o processo de recuperação judicial, deixará de integrar a dívida da SAF e será convertido em participação societária do novo investidor.

⚽ MELHOR PALPITE: Aposte em Messi para marcar a qualquer altura em Inglaterra x Argentina @2.14

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Memorando será levado aos poderes do clube

Segunda a apuração do Lance!, o Memorando de Entendimento (MoU) está em fase final de assinatura, a tendência é que seja concluído no mais tardar na semana que vem, e deverá ser encaminhado à Assembleia Geral e ao Conselho Deliberativo para análise e aprovação. Somente após essa etapa o Vasco poderá avançar para a conclusão definitiva da venda.

Venda pode influenciar planejamento da janela

Internamente, a diretoria trabalha para acelerar o processo. A expectativa é que a concretização da operação permita ao clube contar com projeções financeiras do novo investidor ainda durante a atual janela de transferências, ampliando a capacidade de investimento para reforçar o elenco comandado por Pedro Emanuel na sequência da temporada.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.