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Boto é sincero sobre interesse do Monaco de Filipe Luís em jogadores do Flamengo: 'Não temo'

Dirigente avalia diferenças de atuação no mercado do ex-técnico e Leonardo Jardim

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 12:33
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José Boto e Filipe Luís conversam durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)
José Boto e Filipe Luís conversam durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto minimizou possíveis investidas do Monaco, agora comandado por Filipe Luís, em jogadores do elenco rubro-negro. O dirigente afirmou que a preocupação do clube está no interesse do mercado como um todo e ressaltou que eventuais negociações dependerão dos valores oferecidos e da avaliação interna.

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    — Não temo, não temo especialmente o Filipe Luís. Temo que, por termos bons jogadores, o mercado num todo venha aqui bater à porta. Mas vai ter que pagar o preço que nós acharmos justo; ou, se calhar, até nem pelo preço justo vamos deixar (jogadores saírem). Depende muito do que for, caso a caso. Não é, assim, uma coisa que tenha uma programação — declarou o português em entrevista à "ESPN".

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    O dirigente também foi perguntado sobre as diferenças entre Filipe Luís e Leonardo Jardim na participação no mercado de transferências. Segundo Boto, cada treinador possui características próprias e perfis distintos na escolha de jogadores.

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    — É sempre diferente. Trabalhar com o De Zerbi é diferente de trabalhar com o Luís Castro. Trabalhar com o (Paulo) Fonseca é diferente de trabalhar com o Leonardo Jardim. Os treinadores têm os seus modelos de jogo e os seus modelos de jogadores. Há treinadores que dão muita importância a um fator, enquanto outros treinadores dão menos importância a esse fator e valorizam outros fatores — avaliou o dirigente rubro-negro.

    Na sequência, Boto afirmou que o atual técnico do Flamengo leva vantagem por ter uma trajetória mais longa no futebol, o que, segundo ele, influencia na compreensão do funcionamento do mercado.

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    — Às vezes, a experiência de mercado que você tem, de estar envolvido no mercado… E, no caso do Filipe, ele não tinha muita. O Leonardo tem muito mais experiência. São muitos anos de futebol. E (ele) tem muito mais experiência de perceber, às vezes, como é que o mercado funciona. Porque, às vezes, o que é difícil no trabalho com um treinador é ele não perceber que o mercado não funciona assim: você não compra um jogador por 10 e, passado um mês, esse jogador não joga, e você não consegue vendê-lo por 10. Isso não existe. Quando você tem mais experiência, sabe que isso não pode acontecer. Você vai perder dinheiro quando você quer vender um jogador que você comprou há pouco tempo e ele não é utilizado. São essas pequenas nuances que fazem também a diferença entre trabalhar com um e trabalhar com o outro. Não é melhor, nem pior. É diferente. De todos os novos treinadores que eu tive ao longo de minha carreira, deste lado aqui, todos eles (são) diferentes. Todos, todos — completou.

    Multicampeão como jogador e técnico pelo Flamengo, Filipe Luís assumiu recentemente o comando do Monaco após deixar o Mais Querido no início de fevereiro. Desde então, o clube da Liga Francesa passou a ser ligado a possíveis jogadores do elenco rubro-negro.

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    Ex-técnico do Flamengo, Filipe Luís com a camisa do Monaco apertando a mão durante CT
    Ex-técnico do Flamengo, Filipe Luís se apresenta no Monaco (Foto: Divulgação / Monaco)

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