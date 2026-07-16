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Botafogo está escalado com novidades para enfrentar o Santos; veja time

Técnico Franclim Carvalho relacionou nove jogadores oriundos das categorias de base

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 18:38
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Vestiário do Botafogo para o duelo com o Santos
Vestiário do Botafogo para o duelo com o Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo está escalado para enfrentar o Santos nesta quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Franclim Carvalho, devido a desfalques, mudou o esquema e apostou em jovens no 11 inicial.

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    A grande novidade fica no ataque. Lucas Emanuel, jogador de 17 anos, considerado uma das grandes joias da base, será titular no lugar de Arthur Cabral.

    Com isso, o Botafogo vai a campo com: Léo Linck, Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho e Cristian Medina; Kauan Toledo, Lucas Villalba, Matheus Martins e Lucas Emanuel.

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    • Do outro lado, o Santos, comandado por Cuca, tem a seguinte escalação: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser; Miguelito, Barreal e Thaciano.

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    Botafogo x Santos pelo Brasileirão
    Botafogo e Santos se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

    ✅ FICHA TÉCNICA
    BOTAFOGO X SANTOS
    CAMPEONATO BRASILEIRO - 19ª RODADA

    📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de julho de 2026, às 19h30 (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
    📺 Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV e ge tv
    🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (Fifa/PE)
    🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Karla Renata Cavalcanti (PE)
    🖥️ VAR: Glberto Rodrigues Junior (PE)

    ⚽ ESCALAÇÕES

    BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)

    Léo Linck, Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho e Cristian Medina; Kauan Toledo, Lucas Villalba, Matheus Martins e Lucas Emanuel.

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    SANTOS (Técnico: Cuca)

    Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser; Miguelito, Barreal e Thaciano.

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