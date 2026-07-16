Botafogo está escalado com novidades para enfrentar o Santos; veja time
Técnico Franclim Carvalho relacionou nove jogadores oriundos das categorias de base
O Botafogo está escalado para enfrentar o Santos nesta quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Franclim Carvalho, devido a desfalques, mudou o esquema e apostou em jovens no 11 inicial.
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São muitas as modificações no grupo em relação ao que finalizou o primeiro semestre. Com a reformulação no elenco, o treinador português precisou se reinventar e, ainda assim, conseguiu manter uma base para encarar o Peixe.
A grande novidade fica no ataque. Lucas Emanuel, jogador de 17 anos, considerado uma das grandes joias da base, será titular no lugar de Arthur Cabral.
Com isso, o Botafogo vai a campo com: Léo Linck, Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho e Cristian Medina; Kauan Toledo, Lucas Villalba, Matheus Martins e Lucas Emanuel.
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Do outro lado, o Santos, comandado por Cuca, tem a seguinte escalação: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser; Miguelito, Barreal e Thaciano.
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✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X SANTOS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 19ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de julho de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV e ge tv
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (Fifa/PE)
🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Karla Renata Cavalcanti (PE)
🖥️ VAR: Glberto Rodrigues Junior (PE)
⚽ ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Léo Linck, Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho e Cristian Medina; Kauan Toledo, Lucas Villalba, Matheus Martins e Lucas Emanuel.
SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser; Miguelito, Barreal e Thaciano.
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