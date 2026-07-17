AO VIVO: Assista a Fluminense x Red Bull Bragantino com o Lance!TV Duelo é válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Nesta sexta-feira (17), Fluminense e Red Bull Bragantino se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão de 2026. A bola rola às 20h (de Brasília), no Maracanã, em duelo que vale muito na briga por lugares no topo da tabela. A transmissão acontece ao vivo no Lance!TV, e você pode assistir clicando aqui.

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O confronto contará com narração de Lucas Borges e comentários de Felipe Ruggeri. O pré-jogo, com um debate da dupla sobre a partida e tudo que tem acontecido no torneio que dá acesso à elite do futebol mineiro, se inicia uma hora antes de a bola rolar, às 19h15.

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⚽ Fluminense x Bragantino: como chegam as equipes?

O embate marca o retorno das duas equipes após a pausa para a Copa do Mundo. O Flu entrou em campo duas vezes, ao realizar amistosos contra Nova Iguaçu e Bahia na intertemporada - e vencer ambos. A equipe de Luis Zubeldía tem 31 pontos e ocupa a terceira colocação no torneio, buscando manter a trajetória positiva na volta do torneio, em possível estreia oficial de Hulk, que já balançou as redes no amigável diante dos baianos.

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Hulk pode fazer estreia oficial pelo Fluminense contra o Bragantino (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Massa Bruta, por sua vez, começa a segunda metade do ano em quinto, com 29 pontos, dois a menos em relação aos cariocas. Os comandados de Vagner Mancini tinham três vitórias seguidas antes da paralisação, sobre Vitória, Vasco e Internacional. Porém, o treinador terá desfalques importantes: Juninho Capixaba, Gabriel e Vanderlan estão fora, além de Isidro Pitta, que ganhou férias após defender o Paraguai na Copa.

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Vagner Mancini conduz o Red Bull Bragantino contra o Fluminense (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Além de Fluminense x Bragantino, outros dois jogos agitam a sexta-feira (17). Na Arena Fonte Nova, o Bahia recebe a Chapecoense às 19h30, também pela 19ª rodada; já às 20h, Mirassol e Grêmio duelam no Campos Maia, em duelo atrasado da quarta rodada do Brasileirão.

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